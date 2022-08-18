وجيه عشيرة عربية بدير الزور: نساند قسد بكل ما أوتينا من قوة

تستمر ردود أفعال شيوخ ووجهاء عشائر شمال وشرق سوريا الرافضة لتهديدات وهجمات الاحتلال التركي التي تستهدف مناطقهم عبر الطائرات المسيّرة والمدفعية، وأخرى تطالب بفرض حظر جوي لإيقاف جرائم الاحتلال التركي.

مطالبات شيوخ ووجهاء العشائر والإدارة الذاتية بكافة مؤسساتها لم تجد آذاناً صاغية، وبهذا الصدد التقت وكالتنا وجيه عشيرة العبيدات بريف دير الزور الغربي، ذياب الجيلات، الذي استنكر في مستهل حديثه هجمات الاحتلال التركي على المنطقة.

أضاف ذياب الجيلات "نحن أبناء دير الزور خاصة وأبناء شمال وشرق سوريا عامةً ندين ونستنكر هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال شرق سوريا والتدخلات التركية في أراضينا".

وأوضح "الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي عبر المسيّرات والمدفعية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وضرب التعايش المشترك بين المكونات"، وأكد "على أهلنا الالتفاف حول إدارتنا الذاتية والوقوف إلى جانب قواتنا؛ قوات سوريا الديمقراطية وتوحيد صفوفنا من عرب وكرد وسريان وآشور وكافة مكونات المنطقة للحفاظ على المكتسبات والأمان الذي تحقق بفضل قواتنا وبفضل شهدائنا".

شدد ذياب الجيلات على "أن ثمرة 11 ألف شهيد و20 ألف جريح لن تذهب سدى، لن نتخلى عن هذه الإنجازات المتحققة بفضلهم، وما دفع دولة الاحتلال التركي إلى قصف مناطقنا هو الإنجازات والأمن الذي تنعم به المنطقة بعد دحر داعش".

كما دعا التحالف الدولي إلى "النظر إلى المنطقة بعين الاعتبار وإلى التضحيات التي تم تقديمها في سبيل تخليص العالم من خطر داعش، وفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا وإيقاف العدو التركي من ارتكاب جرائمه".

وأكد وجيه عشيرة العبيدات في ختام حديثه "نحن الشعب سنؤدي دورنا على أكمل وجه، وسنقوم بمساندة قواتنا؛ قوات سوريا الديمقراطية بكل ما أوتينا من قوة وحتى آخر قطرة من دمائنا، وسننتصر بإرادة شعبنا وتوحيد صفوفنا في وجه أعدائنا".

(خ)

ANHA