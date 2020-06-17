وجيه عشيرة الطفيحيين: القصف التركي عمل إجرامي

تزامناً مع عودة نازحي قضاء شنكال إلى ديارهم وبشكل خاص بعد توفر الأمن والأمان فيها، عاود جيش الاحتلال التركي استكمال ما قام به مرتزقة داعش ليُهجّر أهلها الآمنين، حيث قصف أمس مناطق الدفاع المشروع ومخيم مخمور وقضاء شنكال.

وجيه عشيرة الطفيحيين سليمان محمد سليمان شجب العدوان الذي استهدف شعب شنكال وقاطني مخيم مخمور، الذين عانوا من النزوح وجرائم مرتزقة داعش، وقال: "بعد تحرير المنطقة وعودة الأهالي إلى ديارهم وتحقيق الأمان والاستقرار عادت الدولة التركية إلى جرائمها الإرهابية ضد شعب شنكال ومخمور". وقال: "هذا العمل هو عمل إجرامي"، وطالب المجتمع الدولي بإدانة تركيا وإدانة هذا العدوان.

وبيّن سليمان أن شعب شنكال هو شعب شقيق وهم مواطنون عراقيون، ونوه إلى أن الهدف الأساسي من هذا القصف هو زعزعة استقرار المنطقة، ووصف هذه الممارسات التركية بالـ (بالإرهابية والعدوانية).

وأوضح سليمان أن "تركيا تمارس الإرهاب بكافة أنواعه في مناطق شمال وشرق سوريا والعراق، واليوم يتعرض أهلنا في شنكال لإرهاب أردوغان وهذا منافٍ لحقوق الإنسان".

وعن العدوان التركي المستمر على الشعب الكردي، قال سليمان: "إن حكومة العدالة والتنمية تدّعي أن الكرد يعتدون على الحدود التركية، وهذا غير دقيق وغير واقعي"، وأوضح أن الكرد لم يعتدوا على الحدود التركية، ولم يدخلوا الأراضي التركية، وإنما تركيا هي من تعتدي على حدود الجار وتحتل أرضاً ليست أرضها.

(أ ب)

ANHA