وجيه عشيرة السلمان: على شيوخ ووجهاء وأهالي منبج ضبط النفس والتسلح بالوعي

شهدت مدينة منبج في الآونة الأخيرة مظاهرات تطالب بإيقاف واجب الدفاع الذاتي وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، ولكن تخللتها أعمال شغب وحاولت بعض الأطراف استغلالها لضرب حالة الأمن والاستقرار في المدنية.

وتعليقاً على الموضوع التقت وكالتنا بوجيه عشيرة السلمان في دير الزور صلاح الاسماعيل الذي وصف ما جرى بأنه تدخل من قبل خلايا واستخبارات دول إقليمية في محاولة لاستغلال مطالب الشعب المحقة وتحويلها إلى حالة فوضى لضرب الأمن والاستقرار الذي تشهده منبج منذ تحريرها من يد مرتزقة داعش.

وطالب الاسماعيل شيوخ ووجهاء منبج بضبط النفس والتسلح بالوعي تجاه المؤامرات الخفية التي تحاك ضد شعوب شمال وشرق سوريا، وقال: "نطالب جميع أهالي مدينة منبج بعدم الانجرار وراء تلك المساعي التي تهدف لكسر إرادة الشعوب التي تعيش اليوم بحرية وكرامة".

ودعا الاسماعيل وجهاء وشيوخ عشائر منبج والأهالي لحشد طاقاتهم في مواجهة المحتلين وتحرير أرضهم من المحتل الخارجي، والتكاتف مع إدارتهم المدنية والذاتية وقواتهم العسكرية للحفاظ على أمن واستقرار مدينتهم ووطنهم.

وأضاف: "وإننا لنشد على أيديهم ونؤكد بأننا كشعوب المنطقة وعشائرها في خندق واحد في وجه المحتلين والمستعمرين، وسوف ندعم إدارتنا وقواتنا المدافعة عنا بكافة الأشكال حتى نحافظ على الحرية والسلام وأخوة الشعوب التي تتمتع بها مناطقنا منذ عدة أعوام".

(ف عل)

ANHA