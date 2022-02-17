أُطلقت حملات واسعة في عموم كردستان والعالم من أجل إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب". وفي 13 كانون الأول 2021، أطلقت مبادرة العدالة الدولية للكرد حملة دولية لإزالة اسم الحزب من "قائمة الإرهاب" للولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.

في هذا الصدد، التقت وكالتنا وجيه عشيرة السلمان والناطق باسم مجلس عشائر البو كمال، صلاح السلمان، الذي قال: "نحن في شمال وشرق سوريا نعلم أن حزب العمال الكردستاني قاتل وحارب إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية ضد مرتزقة داعش، وهذا أكبر دليل يوضح أن حزب العمال الكردستاني ليس إرهابياً".

وأكد أن "وضع اسم حزب العمال الكردستاني ضمن قائمة الإرهاب الدولية لم يكن سوى لإرضاء الدول الساعية إلى طمس هوية الشعوب التي تسعى لنيل حريتها، وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي".

مضيفاً "نحن نرى أننا نستطيع أن نعتمد على هذا الحزب كخط دفاع أول عن أراضينا في سوريا من الإرهاب، بتكاتفه معنا والسعي إلى الازدهار من جديد، كونه شارك في الحرب ضد مرتزقة داعش".

وأشار السلمان إلى أن "حزب العمال الكردستاني قدم العديد من الشهداء في سبيل تحريرنا من إرهاب داعش، وكافح بكل ما يستطيع للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

وناشد السلمان قائلاً "نحن وجهاء العشائر العربية نناشد العالم أجمع الوقوف وقفة جدية وصادقة للدفاع عن حقوق شعبنا في شمال وشرق سوريا ضد كل من يهدده إن كان على المستوى العسكري أو السياسي".

في ختام حديثه، طالب السلمان جميع الدول بالعمل على إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، وأضاف "حزب العمال الكردستاني يمثل إرادتنا ويعتبر الأمل الأكبر لنا في ازدهار المنطقة من جديد وحمايتها، وخاصة في ظل المؤامرات الدولية التي تحاك ضد شعبنا في شمال وشرق سوريا".

(خ)

ANHA