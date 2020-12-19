وجيه عشيرة السادة المشاهدة يؤكد استعداد العشائر العربية لمساندة مقاومة شنكال

كانت ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ قد أعلنت، ﻳﻮﻡ ﺍﻟـ 9 ﻣﻦ تشرين الأول المنصرم، ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ الحزب الديمقراطي الكردستاني في باشور(جنوب) ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ بدعم من تركيا ﺣﻮﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻀﺎﺀ ﺷﻨﻜﺎﻝ.

وعبّر أهالي شمال وشرق سوريا عن قلقهم مما يجري من مؤامرات لكسر إرادة شنكال، والقضاء على تجربته في حماية وإدارة نفسه.

وجّه شيخ ووجيه عشيرة السادة المشاهدة، علي الخضر، رسالة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية والعالم أجمع قائلًا "الشعب الإيزيدي إخواننا ولهم حق كباقي المكونات في العيش على أراضيهم وإدارة أنفسهم بعد ما عانوا الكثير من ويلات الإرهاب في شنكال على مدار أربع سنوات، وسط غياب كامل للجيش العراقي والبيشمركة، اللذان تركا الإيزيديين لمصير الهلاك والقتل والتنكيل بيد التنظيمات الإرهابية".

وأوضح الخضر، أن الشعب الإيزيدي دفع ثمنًا غاليًّا لاستعادة شنكال، وتابع "سُبيت نساؤهم وتاجر بهن المرتزقة، وقتل شيوخهم وأطفالهم وشبابهم على مرأى عيون الجيش العراقي والبيشمركة اللذان لم يحركا ساكنًا وقتها، واليوم وبعد التضحيات التي قدموها وتأمين شنكال وإقامة إدارة ذاتية وقوات حماية يضرب بها المثل، وباتفاق مع دولة الاحتلال التركي يراد منه تسليم شنكال وسكانه للجيش العراقي والبشمركة".

وعبّر الخضر عن رفض شعوب المنطقة تسليم شنكال، وقال "الإيزيديون عانوا ما عانوه، ولن نرضى أن يكون لقمة سائغة لأي جهة كانت".

وقال شيخ ووجيه عشيرة السادة المشاهدة، علي الخضر، في نهاية حديثه "نحن من هنا من مناطق شمال وشرق سوريا نعلن جاهزيتنا كعشائر عربية للوقوف معهم يدًا بيد، في وجه كل من يريد بهم سوءًا أو اغتصاب حق لهم".

(هـ ن)

ANHA