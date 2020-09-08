وجيه عشيرة المحاسن: المرحلة الرّاهنة حسّاسة وعلينا الحذر منها

فقد قامت في الآونة الأخيرة مجموعات من الخلايا التي تعمل لصالح تركيا ومرتزقتها وقوات الحكومة السوريّة ومرتزقتها وداعش الإرهابي على إثارة الفتن بين قوات سوريا الديمقراطية والعشائر الموجودة من خلال الاغتيالات التي نفّذتها بحقّ شيوخ ووجهاء العشائر في إقليم دير الزور.

حيثُ تحدّث الوجيه والناطق الرّسمي لعشيرة المحاسن "سليمان الدرويش": "إنّ تركيا وخلاياها خسرت معركتها مع قوات قسد المتمثّلة بأبناء ومكوّنات المنطقة منذ دحر داعش الإرهابي في الباغوز, فعملت على تجنيد خلايا لها من جديد تضرب على الوتر العشائري لإثارة الفتنة وزعزعة أمن واستقرار المنطقة, وكذلك بدأت خلايا النظام السوري بالعمل في كافة مناطق شمال وشرق سوريا بهدف التحريض على قوات قسد وخلق الفتن بين عموم مكوّنات شعوب المنطقة".

وتابع الدرويش: "لم يعجب تلك الأنظمة استقرار وأمن المنطقة، فحاولت إعادة الصراع من خلال حربها الخاصّة التي استهدفت الفئة الشابّة بالدرجة الأولى إلّا أنّ وعي الشعب والشباب وقف عائقاً بوجه كلّ المخطّطات التي أحيكت".

كما حذّر الدرويش أهالي دير الزور من الانجرار وراء ما يُحاك بأيدٍ داخليّة وخارجية لضرب استقرار مناطقنا وبثّ الفتن بين المكوّنات، معولاً في ذلك على الشيوخ والوجهاء في المنطقة.

مشيراً: "نحن وقوّات قسد شركاء في الدماء، حيث أنّ النسبة الأكبر من مقاتليها هم من أبناء العشائر الّذين ضحّوا بالغالي والنفيس لتحقيق النصر على الإرهاب من خلال آلاف الشهداء".

والجدير بالذّكر أنّ سليمان الدرويش قد تعرّض قبل ستة أشهر من اليوم إلى محاولة اغتيال في بيته على يد خلايا هاجمته, وأثناء محاولته الدفاع عن نفسه تعرّض لعدة طلقات نارية وخسر أحد أولاده البالغ من العمر 20 عاماً خلال ذلك الهجوم.

(إ)

ANHA