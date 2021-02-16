وجيه عشيرة الجوالة يشيد بوعي عشائر المنطقة تجاه محاولات إشعال الفتنة

وأشار وجيه عشيرة الجوالة إلى استمرار محاولات خلق الفتنة من قبل أطراف محلية وخارجية في شمال وشرق سوريا "محاولات إثارة الفتنة في مناطق شمال وشرق سوريا بالأخص وسوريا عمومًا، هذه المحاولات ليست بالجديدة في المنطقة، بل هي استكمال لمخططات وسياسات اللعب على الوتر العشائري، والطائفي والعمل عليها مستمر".

'الشعوب تعي ما يدور من حولها'

وأشاد عبد الرحمن الرشيد في هذا السياق بوعي الشعب ويقظته حيال محاولات الفتنة "الشعب السوري بات يعي جيدًا أنه ليس من صالح أي طرف أن تثار الفتنة، لأنه هو في النهاية من يدفع ضريبة تلك الفتنة والسياسات".

وأضاف "المدة التي عانى في فيها الشعب السوري طيلة الـ 10 أعوام المنصرمة كانت كفيلة بأن يعي الشعب السوري، وبالتحديد شعوب شمال وشرق سوريا ما يدور من حولها".

كما أشاد الرشيد بوعي عشائر المنطقة "وكانت كفيلة أيضًا أن تكشف فيه مبتغى تلك الأطراف ومصالحها وإلى ما ترمي إليه، إلى جانب ما يتمتع به أبناء المنطقة وشيوخ ووجهاء عشائرها بالفطنة والذكاء".

وشدد على ضرورة الحوار في سبيل حل الأزمة السورية، قائلًا "في النهاية مهما حصل من قتال وحروب فسيعود الجميع إلى طاولة الحوار، فلماذا لا نقوم بالتحاور قبل الوصول إلى الاقتتال السوري -السوري".

وأكد الرشيد أن الجلوس إلى طاولة الحوار هو الحل الأنسب والأمثل والوحيد، الذي سيفضي إلى حل الأزمة السورية التي امتدت لعقد من الزمن.

ونوه وجيه عشيرة الجوالة عبد الرحمن الرشيد في نهاية تصريحه إلى أن أبناء شمال وشرق سوريا وفي مقدمتهم شيوخ العشائر ووجهاؤها "لن ينجروا وراء السياسات الرامية إلى استهداف أمن واستقرار المنطقة".

(م)

ANHA