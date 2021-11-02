وجيه عشيرة الجبور: العشائر ستواجه الهجمات التركية بكل ما أوتيت من قوة

يرى أهالي شمال وشرق سوريا، أن التهديدات الأخيرة من دولة الاحتلال التركي، تأتي في سياق محاولتها قضم المزيد من الأراضي السورية.

وجيه عشيرة الجبور الملحم في سوريا، صالح الزوبع خلال لقاء لوكالتنا في تعقيب على تلك التهديدات والهجمات، أشار أن رئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان يحاول تصدير الأزمات والعقبات التركية الداخلية إلى الخارج، عبر تهديداته وهجماته على الأراضي السورية عامة ومناطق شمال وشرق سوريا خاصة.

وقال في السياق: "هناك ضغط شعبي تركي من قبل المعارضين في تركيا على سياسة أردوغان، وحزبه، لأن حزب العدالة والتنمية عاث بالأرض فساداً، وكونه تعدّ على الكثير من الدول، محاولاً التدخل في شؤونها الداخلية".

وأضاف: "نحن في سوريا دعاة سلام ولسنا دعاة حرب، ولكن أردوغان يحاول أن يصدر إرهابه إلى المنطقة وأن يحتل مناطق آمنة ويعتدي على شعبها ويغيّر بنيتها الديمغرافية".

ولم ير في تهديدات الاحتلال التركي الأخيرة على مناطق شمال وشرق سوريا أي جديد، بعد احتلاله لسبعة مدن سورية، مشيراً إلى نية دولة الاحتلال التركي قضم المزيد من الأراضي السورية.

ورفض الزوبع هجمات وتهديدات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، منتقداً كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لعدم قيامها بدورها لردع تلك الهجمات والجرائم التي ترتكب بحق السوريين، قائلاً: "نرى صمت وتغاضي أمريكي وروسي ودولي عن تصرفات أردوغان، وهذا يدل على تأييديهم للاعتداءات التركية على سوريا".

وأكد وجيه عشيرة الجبور الملحم في سوريا أن مكونات شمال وشرق سوريا يقفون صفاً واحداً ويعتمدون على أنفسهم في كافة المحن، ولا يعوّلون على قوى خارجية إقليمية أو دولية للدفاع عن أراضيهم.

وقال عن موقف أهالي شمال وشرق سوريا من التهديدات والهجمات المستمرة تلك، "ندعم دائماً الحوار مع الجميع، في سبيل إنهاء الحرب، وأيضاً فإننا ناضلنا من أجل تحرير أراضينا، وسنناضل ونمنع أي اعتداء على أراضينا وشعبنا بقدر الإمكان".

مضيفاً "وإذا أصر الاحتلال التركي على الحرب، فنحن العشائر والمكونات في المنطقة، رجالاً ونساءً، كباراً وصغاراً لن نقف مكتوفي الأيدي حيال تلك الهجمات وسندافع عن أرضنا بكل ما أوتينا من قوة".

وأكد وجيه عشيرة الجبور الملحم في سوريا الزوبع في نهاية حديثه أن هدف أردوغان هو النيل من مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، داعين كافة المكونات والعشائر العربية والكردية في المنطقة، بالدفاع عن أرضهم لردع أي هجمات لدولة الاحتلال التركي قد تطال مناطقهم.

(أ م)

ANHA