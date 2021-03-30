وجيه عشيرة الحوس: روسيا وتركيا تجوّعان المنطقة لإرضاخها

وأغلقت قوات حكومة دمشق، معبر الطبقة الواصل بين مناطق سيطرتها ومناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بشكل نهائي، الأسبوع الماضي، فيما قطعت السلطات التركية مياه الفرات عن سوريا، منذ شباط الفائت.

وخلال لقاء أجرته وكالتنا مع وجيه عشيرة الحوس في الرقة، دحام الشبلي، أكد أن قطع مياه نهر الفرات وإغلاق المعابر بين مناطق حكومة دمشق والإدارة الذاتية أمر متفق عليه تهدف إلى تجويع شعوب المنطقة.

كما أشار الشبلي إلى أن هذه الأعمال التي تمارسها تركيا وروسيا هي أعمال إجرامية بحق الشعب السوري، وتريدان من خلالها زرع الفتن بين الإدارة الذاتية والشعب، ولكن عشائر المنطقة واعية لكل هذه الممارسات.

وأضاف أن روسيا لم تكن ضامنًا حقيقيًّا في المنطقة بل هي توقع الاتفاقات مع تركية وتسلم الأرضي السورية للاحتلال التركي الذي يعمل على تتريكها وضمها إلى أراضيه، مثل ما فعلت في عفرين ورأس العين وتل أبيض.

مشيرًا إلى عدم تحرك الضامن (روسيا) ساكنًا إبان قطع الدول التركية مياه نهر الفرات الذي يعيش على ضفافه مئات الآلاف من الأسر.

وعن فتح المعابر مع مناطق الاحتلال التركي وإغلاقها مع مناطق الإدارة الذاتية، قال الشبلي: "مضرة نفس ومنفع نفس".

وشدد "نحن في شمال وشرق نريد سوريا موحدة وواحدة بجميع طوائفها ومكوناتها"، مؤكدًا "مشاريع روسيا وتركيا تهدف إلى الاحتلال وتقسم سوريا إلى دويلات".

وأكد الشبلي أن عشائر شمال وشرق سوريا وشعوبها واعية لكل ممارسات الدولتين في المنطقة، وأن هذه العشائر تدعم قوات سوريا الديمقراطية على جميع الجبهات.

(س ر)

ANHA