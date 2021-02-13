وجيه عشيرة الحوس: هجوم غاري بتواطؤ من العراق وكردستان  

تدأب تركيا على مواصلة التدخل في شؤون الجوار، في إطار أطماعها الاستعمارية في المنطقة، إذ شنت صباح أمس هجومًا واسعًا على منطقة غاري جنوب (باشور) كردستان.

استخدمت فيه الطائرات الحربية جوًّا والجنود برًّا، وقصفت الطائرات الحربية التركية العشرات من القرى المأهولة بالسكان، وسط صمت الحكومة العراقية.

وجيه عشيرة الحوس، الشيخ دحام الشبلي، قال في حديث لوكالتنا: "التصرفات التركية بدأت من عفرين والباب وتل أبيض ورأس العين وإلى العراق وأخيرًا يحاول المحتل التركي احتلال غاري".

وبيّن أن "تركيا دخلت إلى كل تلك المناطق بادعاءات لا صحة لها، وتروّج لفكرة محاربة التنظيمات الإرهابية بالإشارة إلى حزب العمال الكردستاني، وتحاول خلق الفتن بين الأحزاب الكردية".

وأشار الشيخ دحام إلى أن "الهجوم على شنكال وغاري هدفه النيل من الإدارة الذاتية"، لافتًا إلى أنه "بتواطؤ من العراق وكردستان".

وأكد أن الاحتلال التركي يتبع هذا الأسلوب لاحتلال المزيد من الأراضي، مشددًا على أن "تركيا تحاول اللعب على مبدأ فرق تسد بإثارة الفتن بين المكونات وعلى أساس قومي".

وبيّن الشبلي أن "تركيا تستغل الصمت الدولي وتقوم بأعمالها العدائية تجاه مناطقنا، وكل المجتمع الدولي متواطئ معها، فعندما احتلت رأس العين وتل أبيض وكذلك عفرين، كانت بضوء أخضر من الدول العظمى الفاعلة على الساحة السورية".

مضيفًا: "تهدف تركيا إلى ضرب مشروع الإدارة الذاتية ومحاصرتها، فإذا كان الهجوم في شمال العراق فهو يهدد كل مناطق شمال وشرق سوريا".

وجيه عشيرة الحوس طالب العشائر العربية في العراق بالوقوف ضد المحتل واعتداءاته ضد الجوار، بقوله: " نحن العشائر عربية في الرقة نطالب العشائر العراقية العرب منهم والكرد، بالوقوف ضد تركيا الغازية ومحاولات التمدد من قبل المحتل التركي، والعمل على إخراجه من الأراضي العراقية والتي يتخذها كقاعدة لمهاجمة المناطق الآمنة".

موضحًا أن "وجود المحتل التركي في العراق كالسرطان الذي يهدد المنطقة برمتها، فمن يهدد ديريك وشنكال اليوم سيتجه غدًا لتهديد مناطق أخرى، وعلى كل العشائر من جميع المكونات أن تتضامن مع الإدارة الذاتية، وألا تنجرّ إلى الفتن التي يحاول المحتل التركي إثارتها".

(س ر)

ANHA