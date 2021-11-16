وجيه عشيرة الحوس العربية يدين الهجمات بالأسلحة الكيماوية ضد الكريلا

واستهل دحام الشبلي حديثه بالدلالة على استهداف تركيا لمشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب الذي تعيشه منطقة شمال وشرق سوريا، من خلال استهداف تلك المناطق بالأسلحة الكيماوية بعد فشلها على الأرض.

وانتقد وجيه عشيرة الحواس المواقف الدولية بالقول" وتقف إلى جانبها في حربها هذه كل الدول الرأسمالية التي لا يروق لها إقامة مشروع ديمقراطي على الأرض".

وتطرق الشبلي إلى موضوع المصالح التي تعمل على أساسها الدول الكبرى "هذه الدول، منذ الأزل، لا تقف إلا مع الطرف القوي، وكل هذا من أجل مصالحها، ولذلك من يملك النفط والمعادن هو صديقهم وحليفهم"، واستدل على ذلك بحادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي هز الرأي العام العالمي، ومنها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. بينما لم تحرك ساكناً لمقتل الآلاف من السوريين على يد تركيا ومرتزقتها ".

كما وصف الشبلي استخدام تركيا للأسلحة المحرمة دولياً ضد مقاتلي قوات الدفاع الشعبي بالعمل البربري الجبان، مشيراً إلى أن "بعض الدول الكبرى تصمت تجاه هذا العمل أحياناً وتندد أحياناً أخرى، وذلك بحسب مصالحها"، وتابع" ونحن عشائر وشعب شمال وشرق سوريا نقف وندين كل الهجمات البربرية التي ترتكب ضد أي شعب في العالم، وليس فقط في شمال وشرق سوريا أو شمال العراق".

وشدد الشبلي في خضم حديثه "ومن هذا المنطلق يجب على الشعوب الاعتماد على ذاتها وإدارة نفسها بنفسها ونحن شعب شمال وشرق سوريا نقف مع جميع الشعوب التي تسعى إلى الحرية ونساندها من أجل تحقيق أهدافها وحريتها، كما ساندتنا عندما حاربنا داعش وحررنا هذه المناطق".

وختاماً، طالب الشبلي "نحن شيوخ عشائر شمال وشرق سوريا نطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بالوقوف في وجه الهمجية التركية، ولن نتخلى عن شعب طالب بأخوة الشعوب والتعايش المشترك".

(مـ)

ANHA