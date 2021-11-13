وجيه عشيرة البو خميس: المناطق المحتلة لن تتحرر إلا بدماء الشهداء

توافد المئات من أهالي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب إلى خيمة الشهيد, حسام جمعة, الاسم الحركي شرفان، المقاتل في قوات الكومندوس الذي استشهد أثناء تأدية مهامه العسكرية بتاريخ 4/11/2021 في مدينة الرقة، وذلك لتقديم واجب العزاء لذويه.

ونصب مجلس عوائل الشهداء في حي الشيخ مقصود خيمة عزاء الشهيد, حسام جمعة, في ساحة الشهداء الواقعة بالقسم الغربي من الحي.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ثم تحدث وجيه عشيرة البو خميس الشيخ, علي الحسن, قائلاً: "الشهداء أحياء لأنهم يدافعون عنا، لنعيش بكرامة, وإننا لا نستجدي حقوقنا، إنما نأخذها بدماء شهدائنا، فلماذا نبكي عندما نودّع الشهداء, بل يجب نودعهم بالزغاريد".

وأضاف الشيخ علي: "مدينة عفرين المحتلة وباقي الأراضي السورية التي احتلتها الدولة التركية ومرتزقتها لن تعود إلا بدماء الشهداء وأبناء المنطقة".

أما الإدارية في خط الشهيدة روكان زردشت بحي الأشرفية, كولة بكو, فقالت: "إن الشهداء هم الذين يجعلون أجسادهم جسراً ليعبر الآخرون من خلاله إلى برّ الأمن والحرية، وبفضل دمائهم تعيش اليوم شعوب المنطقة في أمن واستقرار وبدمائهم تحققت جميع مكتسبات الشعوب".

بدوره، أكد العضو في مجلس حي الشهيد روبار قامشلو, أحمد جعفر أن "مختلف المكونات من العرب والكرد والمسيحيين والآشور اليوم، يقاومون الاحتلال التركي ويدافعون عن مناطقهم، وأن إرادتهم قوة ولن تنكسر".

أما الإدارية في مجلس عوائل الشهداء بحي الأِشرفية, سوزدار رشو, فقد عاهدت خلال حديثها "الشهداء بالسير على خطاهم لأنهم يضحون ويقدمون أرواحهم من أجل حرية شعبهم ووطنهم", مستنكرة "الصمت الدولي حيال استخدام دولة الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية ضد مناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان) واستهداف الطائرات المسيّرة لأهالي شمال وشرق سوريا، بهدف ترهيبهم وكسر إرادتهم".

(ف)

ANHA