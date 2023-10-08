وجيه عشيرة البو خميس العربية: نقف صفاً واحداً في وجه هجمات المحتل التركي

من مدينة الرقة، علّق وجيه عشيرة البو خميس العربية، الشيخ مصطفى الحمشو، على هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا ومرافقها الحيوية، وقال: "هذه الهجمات ليست بالأمر الجديد من قبل سلطات المحتل التركي، لأنه تحاول دائماً زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وضرب مشروع الإدارة الذاتية الذي حقق النجاح على كافة المستويات".

وأكد "سنقف كلنا صفاً واحداً في وجه هذه الهجمات ونتحدى كل من يحاول الدخول إلى أراضينا، ولن نسمح بفقد شبر واحد من هذه الأراضي التي دفعنا في سبيل تحريرها الغالي والنفيس وقدمنا آلاف الشهداء لتحريرها من إرهاب داعش".

وصعّدت دولة الاحتلال التركي من هجماتها على شمال وشرق سوريا، حيث قصفت خلال أمس الخميس وحده، 29 موقعاً وقرية و5 محطات لتحويل الكهرباء و7 مواقع نفطية ومحطتين لتحويل المياه وأخرى للغاز وسد جل آغا، ما أسفر عن استشهاد 6 مواطنين، وجرح 12 آخرين، واستشهاد 6 من أعضاء قوى الأمن الداخلي وجرح اثنين آخرين.

(س ر)

ANHA