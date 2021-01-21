وجيه عشيرة البكير في دير الزور يدين العزلة والهجمات التركية على المنطقة

وسبق أن ندد وجهاء عشائر في دير الزور العزلة التي تفرضها الدولة التركية على القائد عبدالله أوجلان.

وفي هذا السياق، تحدث لوكالتنا أحد وجهاء عشيرة البكير في دير الزور مشعان العبدالله، مؤكدًا أن" جميع شعوب المنطقة تدين تصرفات الدولة التركية بعزل القائد عبدالله أوجلان".

ولفت العبدالله إلى أن السياسات التركية" تمثل الاحتلال العثماني، وإعادة الهيمنة على المنطقة"، مضيفًا "شعوب المنطقة ترفض تدخلات الدولة التركية وتصرفاتها البغضاء".

وفي ذات السياق، أدان العبدالله "الهجمات التركية على عين عيسى ومناطق شمال وشرق سوريا وعفرين وتل أبيض ورأس العين والتي تسبّبت بسقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال".

وعبّر وجيه عشيرة البكير عن شكوكه في صمت المجتمع الدولي حيال الهجمات التركية على المنطقة، قائلًا " صمت الدول الضامنة لوقف إطلاق النار حيال الهجمات يثير الخوف من احتمالية توصل تركيا إلى اتفاق سري مع روسيا".

وأكد العبد الله رفضهم لكل الهجمات على شمال وشرق سوريا، وتضامنهم مع الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية.

(م)

ANHA