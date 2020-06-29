وجيه عشيرة الأومريّة: يجب على الأطراف الكردية التحلي بالمسؤولية لإنجاح الاتفاق الكردي

بعد الإعلان عن نجاح المرحلة الأولى من مباحثات توحيد الصف الكردي بين الأطراف السياسية الكردية، بعث حالة من الفرح والارتياح بين الشعب الكردي.

وجيه عشيرة الأومرية في ناحية الدرباسية حميد سعدون، تحدّث لوكالة أنباء هاوار حول نجاح المرحلة الأولى بين الأطراف السياسية الكردية وقال: "نجاح الاتفاق الكردي- الكردي هو خطوة تاريخية لعموم الشعب الكردي، وخاصّة أن الشعب الكردي ومنذ وقت ينتظر من الأطراف الكردية الوصول إلى اتفاقية تخدم الشعب الكردي".

ونوّه سعدون، أنّ أعداء الشعب الكردي يحاولون إفساد هذه الاتفاقية "لأنّهم يدركون أن اتفاق الأحزاب الكردية يعني تحقيق مطالب الشعب الكردي، والحفاظ على اللغة والثقافة الكردية".

وأشار سعدون، أنّ من شأن هذه الاتفاقية والتفاهم الكردي إيقاف هجمات الاحتلال التركي على الشعب الكردي وحماية كافة المكتسبات، وتابع: "نحن منذ سنوات كنّا نأمل بوصول الأحزاب الكردية إلى اتفاقية ووحدة الصف".

وطالب سعدون، الأحزاب السياسية أن تكون على قدر المسؤولية والثقة التي أعطاها الشعب الكردي لهم، "وخاصّة في هذه المرحلة الحساسة، حيث نشهد يومياً هجمات تركيا على مناطق شمال وشرق سوريا، وكذلك هجماتها على مناطق باشور كردستان، وعلى الأطراف السياسية الكردية عدم الاهتمام إلى التفاصيل الصغيرة التي تعرقل اتفاقهم والتفكير فقط بمصلحة الشعب الكردي".

وفي ختام حديثه عبّر حميد سعدون وجيه عشيرة الأومرية في ناحية الدرباسية عن فرحته بنجاح المرحلة الأولى من الوحدة وقال: "جميع الشعب الكردي فرح بهذه الخطوة التاريخية وكافّة وجهاء العشائر الكردية، ونأمل من الأحزاب الكردية إنجاز الكثير من أجل الحفاظ على شعبهم وأرضهم".

(هـ ن)

ANHA