وجود الاحتلال التركي قرب تل تمر يثير المخاوف من تكرار مجزرة 2015

حديث الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل تمر، جوان ملا أيوب، جاء في لقاء مع وكالتنا عن الذكرى الـ 5 للمجزرة التي ارتكبها مرتزقة داعش بحق مكونات تل تمر في الـ 10 من كانون الأول عام 2015، واستشهد على إثرها العشرات من المدنيين.

واستذكر ملا أيوب ضحايا المجزرة "نحن مقبلون على ذكرى أليمة حلت بأهالي المنطقة، نتيجة المفخخات التي أرسلها داعش، وتسببت باستشهاد عدد من المدنيين وإصابة العشرات، بالإضافة إلى تضرر العشرات من المنازل".

'لجأوا إلى إرسال المفخخات إلى المنطقة لاستهداف الأهالي'

وأضاف ملا أيوب "مرتزقة داعش والفصائل الإرهابية كانوا يريدون الدخول إلى مدينة تل تمر كونها مفتاح منطقة الجزيرة، ولكن كافة محاولاتهم باءت بالفشل، لذلك لجؤوا إلى إرسال المفخخات إلى المنطقة لاستهداف الأهالي".

ولفت ملا أيوب في حديثه إلى أنه بعد احتلال تركيا ومرتزقتها مدينة سري كانيه أصبحت منطقة تل تمر خط جبهة مع المرتزقة، وتبعد عنهم ما يقارب الـ 5 كم، وتابع "منذ اليوم الأول من دخول الاحتلال التركي إلى المنطقة باتت الجرائم يومية بحق المدنيين العزل، الاحتلال مازال يستهدف مناطقنا بالقذائف بشكلٍ يومي".

'وجودها يعني المجازر'

ويشير ملا أيوب إلى أن تاريخ الدولة التركية مليء بالمجازر والانتهاكات بحق شعوب المنطقة، ووجود الاحتلال التركي على مشارف المنطقة يسبب حالة خوف لدى الأهالي من ارتكاب المجازر والانتهاكات بحقهم.

وأضاف ملا أيوب "أهالي المنطقة يعرفون جيدًا من هي الدولة التركية وما تاريخها، ويعرفون أن وجودها يخلق التوتر والخوف والمجازر".

وأكمل ملا أيوب حديثه قائلًا: "منذ بداية الثورة السورية تدخلت الدولة التركية لمساندة الفصائل المتطرفة ومع مرور الزمن اختلفت أسماؤهم ضمن الحرب في سوريا، من الجيش الحر وإلى النصرة وإلى داعش والآن إلى الجيش الوطني السوري".

وأكمل حديثه بالقول: "الاحتلال يقوم بسلسلة من الجرائم، داعش كان يلجأ إلى قطع الرؤوس، أما تركيا فتلجأ إلى سياسة مختلفة (اغتصاب النساء واختطافهن واختطاف الشباب وانتهاكات مختلفة لا تعد ولا تحصى)".

'بعد 5 أعوام مازلنا نتخوف من تكرار تلك المجازر '

وشدد الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل تمر، جوان ملا أيوب، في ختام حديثه قائلًا "بعد 5 أعوام من ارتكاب مرتزقة داعش للمجزرة بحق أبناء المنطقة مازلنا نتخوف من تكرار تلك المجازر وبشكلٍ أعنف، فتركيا التي كانت تدعم داعش سابقًا على مقربة من المنطقة وشعبها، ولديها خلايا نائمة ولا نستبعد قيامها بأي مجارز بحقنا".

(هـ ن)

ANHA