وجهاء: وحدة المكونات تعتبر صمام الأمان لرد الهجمات الاحتلالية

يعتبر مبدأ الدفاع الذاتي إحدى الركائز الأساسية التي عملت على إنجاح ثورة التاسع عشر من تموز وأسهمت في تأسيس قوات سوريا الديمقراطية، التي تجمع الكرد والعرب والسريان وباقي المكونات الأخرى.

كما برزت أهمية الدفاع الذاتي وحرب الشعب الثورية المبنية على أسس اتحاد المكونات ورص الصفوف إبان هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة.

الدفاع الذاتي.. واجب مقدس

الشيخ علي حسن وهو من وجهاء آل الحسن بمدينة حلب، أشار في بداية حديثه إلى أن الدفاع عن النفس حق مشروع ومقدس ومذكور في الشرائع السماوية.

وقال في هذا الصدد: "إن الدفاع بغرض رد الظلم وحماية الأرض والعرض والدفاع عن الوطن يقع ضمن خانة الدفاع الذاتي وهو ما نثمن عليه"، وأضاف "الدفاع الذاتي أمر ضروري يمنع انتشار الفساد والفوضى وسلب الأراضي من قبل الدول المحتلة والمعتدية على سوريا".

ولفت الحسن إلى أهمية الأمة الديمقراطية، مبيّناً أنها مظلة جامعة لكل المكونات من عرب وكرد وآشور وسريان وغيرهم.

وفي نهاية حديثه نوه الحسن إلى ضرورة تكاتف مكونات الشعب مع بعضهم يداً بيد للوقوف أمام التدخلات الخارجية والحد من أطماع الدولة التركية باحتلال الأراضي السورية، واعتبار هذه الأهداف حاجة ماسة لبناء وطن ديمقراطي خالي من التفرقة والعنصرية "ولطرد المحتل إلى خارج أراضينا".

المجتمع الديمقراطي مبني على وحدة المكونات

من جانبها تحدثت عضوة مؤسسة الشؤون الدينية وإحدى وجيهات مدينة حلب، منى خالد قوجة، عن إيجابيات الوحدة بين المكونات مشيرةً إلى أنه لا بد من استمرار هذا المشروع لحفظ المكتسبات وتشكيل مجتمع ديمقراطي.

وأكملت حديثها بالقول: "يجب أن نكون يداً واحدة متماسكة وقلبنا واحد لنقف أمام أطماع الدولة التركية باحتلال أرضنا ونهب ثقافتنا وحماية عاداتنا وتقاليدنا".

وبينت منى أن تحقيق حرية المجتمع ودمقرطته مرهون بالتكاتف الذي يفشل مخططات الدولة التركية المستمرة بقصف المدنيين للنيل من إرادتهم وبث الرعب والذعر في نفوسهم.

وحثت منى قوجة مكونات الشعب السوري على مساندة مشروع الدفاع الذاتي والاستمرار بقضيتهم والعيش المشترك والأمة الديمقراطية.

(س ر)

ANHA