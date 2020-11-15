وجهاء: تصريحات البرزاني لا تخدم سوى أعداء الكرد

ما زالت أصوات الكرد المناهضة للتصريح الأخير لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني وتحشيد الحزب قواته في مناطق الدفاع المشروع تتعالى يومًا بعد يوم، مطالبة إياه بعدم الانجرار خلف المصالح التركية الهادفة إلى إشعال حرب بين الكرد، والذي بدوره يتجاهل هذه المطالب، ويستقدم قواته إلى مناطق وجود قوات الدفاع الشعبي.

وبخصوص هذ الموضوع، أجرت وكالتنا لقاءات مع وجهاء لجنة الصلح في مقاطعة كوباني، الذين عبّروا عن رفضهم لما يقوم به الحزب الديمقراطي الكردستاني من حشد لقواته إلى مناطق قوات الدفاع الشعبي.

′تصريحات البرزاني لا تخدم سوى أعداء الكرد′

محمد خليل سيدي أحد وجهاء عشيرة الشيخان قال إن "ما سمعناه في التصريحات الأخيرة للبرزاني علينا تجاهله، لأن أجزاء كردستان أكبر من كل التصريحات الهادفة إلى تفكك الكرد أكثر مما نحن عليه الآن، وهذه التصريحات تخدم أعداء الكرد الذين يسعون لإشعال نار الفتنة بين الأطراف الكردية بالدرجة الأولى".

وأضاف محمد خليل سيدي عضو لجنة الصلح في مقاطعة كوباني "لن نقبل بأي ظلم يمارس على جزء من كردستان، واليوم عرفنا جيدًا من هو عدونا ومن هو صديقنا، ودولة الاحتلال التركي لا ترضى الخير لأجزاء كردستان الأربعة، وما يقوم به الحزب الديمقراطي الكردستاني من حشد لقواته إلى مناطق قوات الدفاع الشعبي يخدم مصالحها، وعلى الكرد أن يكونوا متيقظين لهذا العدو وفتنه، فقط علينا أن ننصت لبعضنا البعض".

′ما يقوم به البرزاني هو مخطط تركي′

أما الوجيه صبحي حج كندو أحد وجهاء عشيرة "بيشالتي" وعضو لجنة الصلح فقال: "لا نرضى بأن يكون هناك اقتتال بين الكرد وتحقيق أهداف الأعداء، وما يقوم به الحزب الديمقراطي الكردستاني هو مخطط تركي، وما عانى منه الكرد منذ عصور إلى الآن سببه تركيا، وعلى حكومة الإقليم في كردستان أن تعي ذلك ولا تنجر خلف مخططاتها".

وناشد الكرد الاتحاد ليكونوا حصنًا منيعًا في وجه أعدائهم لا في وجه بعضهم البعض.

وبدوره قال شكري حسين بكي العضو في لجنة الصلح "أنا رجل أمّي وأدرك مصلحة شعبي، أستغرب من قيادة الإقليم كيف لا تدرك مصلحة شعبها الذي ظُلم منذ عصور كثيرة".

′عليهم التفكير بشعبهم لأن المناصب لا تدوم′

وأضاف "أقول للقيادات الكردية التي تفكر بمصلحتها أكثر من مصالح أبنائها؛ عودوا أدراجكم، وفكروا بشعبكم كثيرًا فالمناصب لا تدوم والكرسي لا يدوم، لكن الشعب باق مهما حاول الأعداء نفيه".

وناشد حكومة الإقليم بالعودة عما تفعله من حشد قواتها، والسعي إلى تحقيق الوحدة بين الكرد، بدلًا من أن تنفذ الخطط والأجندات الخارجية.

(ج)

ANHA