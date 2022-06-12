وجهاء: سنقف في الخنادق خلف قواتنا

يعيش سكان شمال وشرق سوريا منذ قرابة العقد على وقع الهجمات الوحشية للاحتلال التركي باستمرار، حيث تسببت الدولة التركية والمجموعات المرتزقة التابعة لها بكارثة إنسانية وإطالة أمد الأزمة في سوريا؛ عدا عن تسببهم في تأجيج الصراعات في عدد من البلدان المجاورة.

بالتزامن مع قصف دولة الاحتلال التركي لمناطق تل تمر، وعين عيسى، وكوباني، ومنبج والشهباء، تتصاعد حدة التصريحات التركية بشن هجوم يستهدف المناطق الآمنة في شمال وشرق سوريا وضرب المشروع الديمقراطي ووحدة المكونات، على غرار عمليات احتلال مناطق عفرين، وسري كانيه وكري سبي.

في خضم ذلك، التقت وكالتنا وجهاء من الكرد والعرب من مقاطعة كوباني التي تتعرض للتهديدات المتكررة؛ حيث تحدثوا عن التهديدات التركية والغاية منها؛ إلى جانب دور الشعب في خوض مقاومة تاريخية ضد الاحتلال.

'النظام في تركيا إجرامي يعيش على إراقة الدماء'

عز الدين أوسكلي، هو أحد الشخصيات المعروفة في المقاطعة، رأى أن الادعاءات التركية لشن عدوانٍ ضد المقاطعة مرفوضة، وأن النظام في تركيا إجرامي يعيش على إراقة الدماء ويدير الجماعات الإرهابية حول العالم.

مضيفاً "لقد ارتكبوا الفظائع في عفرين، وسري كانيه وكري سبي، ماذا يريدون من هذا الشعب المسالم المحب للسلام؟ إنهم يتحدثون عن وجود حزب العمال الكردستاني في المنطقة، لكن في الحقيقة مقاتلو الحزب هم مَن حرروا هذه المناطق ودحروا الإرهاب فيها وخرجوا منها، فالحقيقة واضحة نحن ندافع اليوم عن شرفنا وأرضنا دون تردد والعدو لا يقبل ذلك، لذلك يستهدفنا دون تمييز".

أشار أوسكلي أن الدولة التركية تروّج للكرد الخونة الذين يتعاملون مع الاحتلال على أنهم الكرد الجيدين وأنه لا مشاكل بين الكرد والدولة التركية وحتى أن الغرب يقبل ذلك ويدعم الدولة التركية في ذلك، موضحاً أن بين 35 و40 مليون كردي في شمال كردستان يتعرضون للظلم وبطش الدولة، وأن آلاف القرى تم حرقها في إطار الإبادة، مؤكداً أن الكرد لن ينسوا هذه الممارسات وسيسقطون هذا النظام الإجرامي.

وطالب عز الدين أوسكلي الأهالي في مقاطعة كوباني إلى الوقوف في وجه ظلم الدولة التركية وعدم التردد في الدفاع عن الأرض وحمايتها من الاحتلال، مشيراً إلى أن النظام التركي لا يتهاون في هجمات الإبادة، وعلى الشعب أيضاً ألا يتهاون في الدفاع عن أرضه وشرفه.

'أردوغان مصابٌ بالجنون'

من جانبه، رأى عبد العزيز الدهام عضو مجلس الشورى في قبيلة الفدعان، أن التهديدات التي يطلقها المسؤولون الأتراك في الفترة الأخيرة، أصبحت عادة يومية لهم، فالأزمة الداخلية في تركيا تجبرهم على تهديد شمال وشرق سوريا، لكسب تأييد الشعب في تركيا ولفت النظر إلى الأزمات في البلاد.

طالب عبد العزيز الدهام الشعب بعدم تصديق الإشاعات والتصريحات الصادرة من الجانب التركي، مشيراً إلى أن أردوغان مصاب بالجنون، وأن أبناء العشائر سيفعلون ما بوسعهم للدفاع عن أرضهم، وكذلك سيقفون خلف القوات العسكرية في الخنادق للعيش بحرية وسلام.

'أرضنا طهرت بدماء الشهداء ولا نقبل بتدنيسها'

في السياق ذاته، قال الوجيه حازم علي حمدان من عشيرة العون، إنهم لا يقبلون بأن تدنس أرضهم التي طهرت بدماء أبنائهم الشهداء.

واعتبر حازم علي أن التكاتف والوحدة ضرورة حتمية للرد على الاعتداءات التركية، مشيراً إلى أن هدف الاحتلال هو ضرب الأمن والاستقرار في المنطقة واحتلالها بعد ذلك.

'لا قيمة للإنسان خارج وطنه، علينا أن ندافع عن أرضنا'

عضو لجنة الصلح والعدالة في مقاطعة كوباني حنيف عصمت، علّق على التهديدات التركية ضد المنطقة، قائلاً "الدولة التركية تعلم جيداً أن هجماتها ضد المنطقة لن تكون سهلة بالنسبة لها، فهي تعلم مستوى المقاومة لدى هذا الشعب، فهذا الشعب مستعد لتقديم تضحيات كبيرة في سبيل حماية أرضه.

وأضاف حنيف عصمت "علينا أن ندافع عن هذا الوطن لا أن نهجره، فلا قيمة للإنسان خارج وطنه، عانى أسلافنا على يد السلطة العثمانية لمئات السنين، ونحن اليوم نعاني من الدولة التركية والتهديدات ستبقى مستمرة، لكن علينا نحن أن نكون مستعدين لمواجهة هذا الواقع بشتى السبل".

'يجب ألّا نعوّل إلى على قوّة الشعب'

من جانبه، شدد الشيخ ممدوح الحفني المتحدث باسم شيوخ عشائر صرين، على ضرورة توجيه أبناء المنطقة بما تتطلبه مصلحة الشعب في المنطقة، مضيفاً أنه يجب عدم التعويل على قوّة التحالف الدولي أو القوات الروسية، وأن قوةّ الشعب هي الكفيلة بدحر هجمات الاحتلال.

(د)

ANHA