تتعرض مناطق شمال وشرق سوريا منذ إعلان مشروع الإدارة الذاتية إلى العديد من العمليات العسكرية، وبشكلٍ خاص من قبل الاحتلال التركي، واحتلال أجزاء منها مستخدمة في ذلك المرتزقة السوريين.

هذه الهجمات باتت تشكّل قلقًا لدى أبناء المنطقة، وخاصة في المناطق الواقعة على خطوط التّماس، في محاولة من الاحتلال ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وجهاء العشائر في ناحية زركان طالبوا بضرورة إنهاء الوجود التركي في المنطقة، عبر بذل المزيد من الجهود من قبل عشائر المنطقة، بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية من خلال تقديم الدعم لهم.

'إنهاء الاحتلال'

علي خلف العباس أحد وجهاء عشيرة حرب في ناحية زركان يقول لوكالتنا "دولة الاحتلال التركي احتلت مساحات واسعة من مناطق شمال وشرق سوريا، بدءًا من عفرين ومرورًا بسري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، لذا يجب إنهاء الوجود التركي في المنطقة".

'فقدان الأمن'

وأشار العباس إلى أن المناطق التي تقع على خطوط التّماس مع مرتزقة الاحتلال التركي تفقد الأمن والأمان، وتتعرض لعمليات النهب والسلب للأملاك والمنازل وقال: "نحن ندعم قوات سوريا الديمقراطية قلبًا وقالبًا لطرد المحتل التركي".

وأضاف "نحن وجهاء العشائر نقاوم الاحتلال التركي بكافة السبل، ونصمد في تراب الوطن لأن خروجنا يعني ترك الأرض للمحتلين".

'وحدة الصف'

وطالب علي خلف العباس وجهاءَ العشائر في شمال وشرق سوريا بالوقوف صفًّا واحدًا في وجه المحتل التركي عبر رص الصفوف، وتابع "على وجهاء العشائر الوقوف صفًّا واحدًا في وجه أي طامع بالأراضي السورية".

'استنكار'

وبدوره استنكر فرهاد سعدون سمو، من عشيرة سوركا، الوجود التركي غير الشرعي في المنطقة وقال "تركيا ومرتزقتها محتلون لمناطقنا، وليس هذا فحسب، بل يقومون بنهب والاستيلاء على منازل المدنيين".

'الوحدة'

وشدد فرهاد سمو على ضرورة توحيد القوى والأحزاب السياسية الكردية لصفوفها، وحل خلافاتها السياسة العالقة "لنتمكن من الوقوف في وجه المخططات التي تحاك من كافة الجوانب ضد مناطق شمال وشرق سوريا، الأعداء اتحدوا ضدنا وعلينا الرد".

(هـ ن)

ANHA