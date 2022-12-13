وجهاء وشيوخ عشائر يعلنون دعمهم لـقسد في مواجهة المحتلين

أدلى شيوخ ووجهاء العشائر في ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، صباح اليوم الثلاثاء، ببيان الى الرأي العام، للتنديد بجرائم وهجمات دولة الاحتلال التركية في شمال وشرق سوريا.

وقرئ البيان أمام مبنى ناحية تل حميس الواقع وسط الناحية، من قبل وجيه عشيرة الشمر أحمد الشطي.

وجاء في مستهل البيان بأن " دولة الاحتلال التركي تصاعد من حدة هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا، وترتكب الجرائم وسط صمت وتخاذل دولي ". وتابع " المحتل يستغل الحرب الداخلية والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم بشكل عام، لمصلحته السياسية ويقوم بشن الهجمات لاحتلال المزيد من الأراضي السورية ".

وشجب البيان الجرائم التركية التي ترتكب بحق مواطني شمال وشرق سوريا، وأوضح " ليعلم الجميع بأننا أصحاب أرض وحق، ولن نفسح المجال لاحتلال أراضينا".

وأكد شيوخ ووجهاء ناحية تل حميس على دعم ومساندة قوات سوريا الديمقراطية، وقال:" نعلن دعمنا ومساندتنا لأبنائنا وبناتنا في قوات سوريا الديمقراطية، لمواجهة أي عدوان أو محتل يتجرأ على المساس بأراضينا".

في سياق متصل، أدانت لجنة الزراعة بحضور ممثلين عن عدد من العشائر في ريف دير الزور الشرقي، عبر بيان، هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

تجمع أعضاء لجنة الزراعة وشيوخ ووجهاء العشائر وهم يحملون صوراً للقائد عبد الله أوجلان وأعلام قوات سوريا الديمقراطية أمام مبنى اللجنة في بلدة هجين بريف دير الزور الشرقي، للإدلاء ببيان، اليوم الثلاثاء، قرئ من قبل الرئيس المشترك للجنة الزراعة في بلدة هجين، خليفة الزايد.

وجاء في مستهل البيان: "من هنا وعلى هذه الأرض التي رويت بدماء الشهداء لتحريرها من رجس الإرهاب، ندين ونستنكر بأشد العبارات العدوان التركي الفاشي على أراضي شمال وشرق سوريا وشمال العراق".

موضحاً أن "الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا؛ خلّفت العديد من الشهداء والجرحى المدنيين، وعملت على تخريب وتدمير المنشآت الاقتصادية، وهدمت المنازل على رؤوس المدنيين".

(كروب /آ)

ANHA