وجهاء وشيوخ الطبقة يقدمون التهاني لمؤسسات أمنية وعسكرية بمناسبة عيد الفطر

التهاني جاءت بمناسبة حلول عيد الفطر، حيث زار وجهاء وشيوخ عشائر، بعد أداء صلاة العيد في مسجد الفرقان وسط مدينة الطبقة، مقر المجلس العسكري للطبقة وإدارة المعابر وقيادة قوى الأمن الداخلي.

فيما قدّم الشيوخ أيضًا بطاقات معايدة لعناصر قوى الأمن أثناء مناوباتهم على الحواجز المنتشرة في محيط المدينة وداخلها.

قوى الأمن الداخلي شكرت الشيوخ على تقديم التهاني، وعاهدوا على مواصلة العمل في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

هذا وبدأ صباح عيد الفطر في مناطق شمال وشرق اليوم بزيارة الأهالي لمزارات الشهداء، ووضع أكاليل الورد على أضرحتهم.

(س ك/سـ)

ANHA