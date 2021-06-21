وجهاء وشيوخ العشائر والإدارة المدنية في منبج يؤكدون على التكاتف لحل مشاكلهم

وحضر الاجتماع قيادات من مجلس منبج العسكري وممثلون عن الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها، إلى جانب عدد من شيوخ ووجهاء العشائر في منبج، ورئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ثم ناقش المجتمعون التطورات في المنطقة وخاصة الأحداث الأخيرة التي شهدتها منبج.

واتفق المجتمعون على ضرورة حل المعضلات التي تواجهها المنطقة بالطرق الصحيحة والعادلة، وضرورة الإسراع في اتباع أكثر الأساليب الناجعة للتفاهم، والتوصل إلى قرار صائب وسليم.

وفي نهاية الاجتماع، أبدى الحضور من قيادات المجلس العسكري والإدارة المدنية ووجهاء وشيوخ العشائر استعدادهم للوقوف معًا على حل القضايا التي تواجههم.

(س ع/ج)

ANHA