وجهاء وشيوخ العشائر في تل حميس يدعون إلى التكاتف وعدم الانجرار إلى الفتن

ساهم التفاف شعب المنطقة من مختلف الشرائح الاجتماعية والسياسية، حول الإدارة الذاتية وقوات الأمن والحماية، في قطع دابر الفتنة التي سعت جهات خارجية وعناصر إجرامية إلى افتعالها في دير الزور.

وفي السياق، دعا عدد من شيوخ ووجهاء ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، إلى الالتفاف حول الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية.

الشيخ علي الهفل، شيخ عشيرة السادة قال "وراء الأحداث الراهنة في دير الزور أيد خارجية، في مقدمتها دولة الاحتلال التركي والنظام البعثي، عبر تحريك أجنداتهما الموجودة في المنطقة لضرب أمن واستقرار المنطقة، وتفكيك التلاحم بين المكونين الكردي والعربي".

’مخطط لإفشال مشروع الأمة الديمقراطية‘

وأضاف الهفل: "ما نراه اليوم على الساحة السورية وخاصة في منطقة دير الزور يعتبر مخططاً تشارك فيه بعض الدول الساعية لإفشال مشروع الأمة الديمقراطية، ونعتبرها أعداء الإنسانية وحرية الشعب الحر، فمشروع الأمة الديمقراطية هو الحل الوحيد لاستقرار مناطق شمال وشرق سوريا، الذي كان وما زال عثرة في وجه الأعداء".

وتابع الهفل حديثه بالقول: "كنا وما زلنا أخوة منذ آلاف السنين؛ الكرد والعرب والمسيحيين، وندعو العشائر العربية في دير الزور للاحتكام إلى العقل وعدم الانجرار وراء المتدخلين والأطراف الخارجية، وعدم السماح لرفع السلاح".

’العشائر العربية لا تقبل هذا الفعل‘

وأكد الهفل في ختام حديثة، أن العشائر العربية، سواء في تل حميس أو في مناطق شمال وشرق سوريا، لا تقبل هذا الفعل "نرفض أي تدخل خارجي يمس أمن واستقرار المنطقة، ويدعو إلى زرع الفتن بين القبائل والعشائر العربية ضد قوات سوريا الديمقراطية، فنحن مع قوات سوريا الديمقراطية التي قدمت الكثير من الشهداء في سبيل أن ينعم شعب سوريا بالأمن والاستقرار، وقاتلت أقوى تنظيم في العالم تنظيم داعش الإرهابي، الذي عجزت عنه دول كبرى ولم تعجز عنه قوات سوريا الديمقراطية".

دعوة للالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية

وجيه عشيرة الطفيحيين، صالح الشيخ هلوش، قال: "الأحداث التي حصلت في دير الزور ليس لأبناء العشائر في دير الزور الس ثلة بها، إنما هناك من يتبعون لأجندات خارجية وهي مجموعات تخريبية مسيّسة هدفها زرع الفتن بين القبائل والعشائر، وابنائها في القوات العسكرية".

وناشد هلوش "جميع القبائل والعشائر العربية في دير الزور عدم الانجرار وراء ما يتم التخطيط له لإعادة داعش في المنطقة وعدم المشاركة في إراقة دماء أبناء سوريا".

وطالب صالح الشيخ هلوش في الختام، كل الشيوخ والوجهاء وأهالي دير الزور "أن يحتكم الجميع إلى العقل، والالتفاف حول قواتنا العسكرية للنيل من أي مخطط يحاك تجاه المنطقة".

(م ح/ك)

ANHA