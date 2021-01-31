وجهاء ورجال دين في شنكال: لن نترك جبلنا وسنقاوم

يطلق الاحتلال التركي تهديدات مستمرة، يصرّح من خلالها عن نيته في احتلال شنكال، وكان آخرها تهديد أردوغان في 22 كانون الثاني، عند انتهائه من صلاة الجمعة في اسطنبول، وبشكل علني، بنيته في احتلال شنكال.

وفي هذا السياق، وردًّا على ذلك، أصدر وجهاء من شنكال، ورجال دين إيزيديين، بيانًا أشاروا فيه إلى أن هدف تركيا معروف، فهي تسير على ميراث الدولة العثمانية الدموي.

وقالوا: ويتطلب منا الدفاع عن شنكال وأرضه المقدسة، وعلى شباننا رفع السلاح من أجل ذلك.

وقرئ البيان في مزار الشهيدين دلكش وبرخدان في جبل شنكال، من قبل الشيخ دخيل مراد، وجاء في نصه:

"نعلم جيدًا إلى ماذا تسعى الدولة التركية، فتاريخها مليء بالظلام والمجازر والإبادات، التي نفذتها بحق شعوب المنطقة، كمجازر الأرمن، والفرمانات بحق الإيزيديين والعلويين، وعلى امتداد تاريخها الدموي، تريد تحقيق أحلام اجدادها العثمانيين، باحتلال شنكال، وارتكاب المجازر بحق مجتمعنا الإيزيدي".

وتابع البيان "من هنا نوجّه حديثنا إلى الحكومة العراقية، التي يجب عليها الحفاظ على أمن العراق وسيادته، ونحن في شنكال لن نخاف من التهديدات التركية، وسنبقى على خطا آبائنا وأجدادنا، مهما كانت التضحيات".

ودعا البيان المجتمع الإيزيدي بكل أطيافه إلى الدفاع عن شنكال، وترسيخ التنظيم، وقال "لنوحّد صفّنا، ونحمي شنكالنا المقدس، وعلى الأحزاب السياسية والقوات العسكرية القيام بواجبها الوطني والديني والوقوف أمام هذه الهجمات".

واختتم الوجهاء ورجال الدين بيانهم "حتى الرمق الأخير سندافع ونحارب، مثلما قاومنا داعش، ولم نترك جبلنا، لن نتركه الآن أيضًا".

'نحن لم ننحنِ وقاومنا ولن نترك جبلنا'

وبعد الانتهاء من قراءة البيان، وجّه رجل الدين الإيزيدي، فقير رشو، كلمته إلى المجتمع الإيزيدي وقال "على مر التاريخ، شنّت العديد من القوى المعادية كتركيا الهجمات على شنكال، لكننا لم ننحنِ وقاومنا كافة الهجمات، وعلى كل فرد إيزيدي المقاومة الآن".

رشو وجّه كلمة إلى الحكومة العراقية أيضًا، وقال "إذا كنتم لا تستطيعون حماية السيادة العراقية من تركيا، وتفتحون المجال لتركيا لتشن الهجمات علينا، فنحن لن نترك جبلنا لأحد".

'علينا الانتفاض ومن يريد الدخول إلى أرض شنكال سيجدنا أمامه'

ومن جانبه ألقى حسن شريف، أحد وجهاء شنكال، كلمة جاء فيها "على كل إيزيدي، وفي أي مكان كان، الانتفاض من أجل إيزيدخان، وعلى شباننا الانضمام إلى هذه المقاومة، يتحججون بحزب العمال الكردستاني وأن قوات الكريلا موجود في شنكال، هم ليسوا هنا، لكن إذا لزم الأمر سنطالبهم مرة أخرى للدفاع عن شنكال"

فيما أضاف الوجيه شمو خوديدا "شنكال ليس كما كان قبل هجمات داعش، ومن يريد الدخول إلى أرضه، والتعدي على مقدساتنا، سيجدنا أمامه، وأيًّا كانت حجة تركيا، فهي تسعى بالأساس إلى محو الدين الإيزيدي، ولن تستطيع".

(سـ)

ANHA