وجهاء وأعيان: نقف وقفة رجل واحد خلف إدارتنا وقوات سوريا الديمقراطية

مع تصاعد التهديدات التركية باحتلال المنطقة تتصاعد ردود فعل مختلف الفعاليات الشعبية والاجتماعية، حيث دعا وجهاء وساسة من مناطق شمال وشرق سوريا إلى التكاتف والوقوف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية لمجابهة كافة أشكال الهجمات.

شيخ عشيرة النجارة الكردية، سعود موسى حليمو، قال في تصريح لوكالتنا حول الموضوع "لن نتخلى عن أرضنا وسنبقى متشبثين بها، على الرغم من التهديدات والهجمات المستمرة ضدنا، فنحن اليوم لا نعيش على هذه الأرض من أجل البقاء أحياء، إنما نعيش لنحيا ونحمي وجودنا، ونحمي قضيتنا، لذلك سنبقى مساندين لقواتنا بكافة تشكيلاتها".

ونوّه إلى أن هدف دولة الاحتلال التركي هو تهجير الأهالي وضرب أمن واستقرار المنطقة واحتلالها، وقال: "لكن عليها أن تعلم جيداً أننا لن نُباد. فاليوم، يختلف وجودنا في العالم عما كنا عليه سابقاً، وحتماً سيكون النصر حليفنا من خلال إرادتنا القوية وبطولات قواتنا".

وأكد حليمو على استمرار دعم وجهاء العشائر العربية والكردية في شمال وشرق سوريا، لقوات سوريا الديمقراطية ضد دولة الاحتلال التركي، ووقوفهم صفاً واحداً في خط الدفاع الثاني، خلف أبنائهم في القوات العسكرية، قائلاً "سنبقى نحن ـ عشائر المنطقة ـ القوة الاحتياطية خلف القوات الأمامية".

وأضاف "فاليوم أبناؤنا جميعهم منخرطون في صفوف القوات العسكرية، سنستمر في السير على درب شهدائنا الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الأرض والحقوق، ولن نتخلى عن حقوقنا، فقواتنا اليوم هي من تمثل إرادتنا على الأرض".

وجيه عشيرة وسياسي: أبناء المنطقة على جاهزية تامة للدفاع عن أرضهم

ومن ريف دير الزور الشرقي قال وجيه عشيرة السلمان، صلاح السلمان: "تتعرض بلادنا لهجمة شرسة من قبل الاحتلال التركي الذي أصبح كالثور الهائج يهاجم كل ما هو أحمر أمامه".

وعن سبل مواجهة هذه الهجمة، قال السلمان" ويجب على شعبنا بكافة مكوناته، في شمال وشرق سوريا، التكاتف والتماسك والاتحاد لمجابهة تلك الهجمات التي ستحوّل المنطقة إلى خراب. كما فعلوا مع إخواننا الأرمن في السابق".

وأضاف "من واجبنا نحن ـ أبناء شمال وشرق سوريا بكافة المكونات والأطياف، أن نكون مستعدين للتصدي لهذه الهجمات التي تستهدف أمننا واستقرارنا، لكن يجب علينا أن نقف خلف قواتنا قوات سوريا الديمقراطية للتصدي لهذه الهجمات الهادفة إلى الاستيلاء على الأرض ونهب خيراتها".

كما أفاد صلاح السلمان بأنه "على المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن يتصرفا بجدية أكبر بخصوص الانتهاكات والجرائم التركية في شمال وشرق سوريا وفي المناطق المحتلة والتي تهدف إلى إبادة شعبنا وابتلاع أرضه".

موضحاً "نعمل بشكل جدي ويومي مع جميع التجمعات العشائرية والمؤسسات المحلية والعسكرية والوجهاء من أجل رص الصفوف لاتخاذ التدابير اللازمة تحسباً لأي طارئ قد يحصل من قبل دولة الاحتلال التركي".

بدوره، بيّن رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في ريف دير الزور الشرقي، محمد الزايد، أن دولة الاحتلال التركي استخدمت العديد من الطرق والوسائل بهدف السيطرة على مناطقنا واستغلت الأزمة السورية، واحتضنت المجموعات الإرهابية وأكبرها داعش، بهدف تحقيق مصالحها الاستعمارية. إلا أن إرادة شعوب المنطقة دحرت كل تلك المخططات".

وأكمل قائلاً: "من خلال تكاتف جميع المكونات في شمال وشرق سوريا، وبدماء شهدائنا وبفضل مقاتلي ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية، استطعنا أن ندحر إرهاب داعش الذي يعتبر من أخطر الجماعات الإرهابية في العالم أجمع".

الزايد أكد وقوفهم "وقفة رجل واحد خلف إدارتنا وقواتنا قوات سوريا الديمقراطية من أجل الدفاع عن مجتمعنا ومكتسباتنا لتأمين السلام لكافة السوريين وبناء سوريا جديدة موحدة لكل السوريين".

ودعا في ختام حديثه، الأمم المتحدة والتحالف الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية وأن يعملوا وفق القوانين والمبادئ الدولية لردع دولة الاحتلال التركي، كردّ جميل لأبناء المنطقة التي ضحت بأبنائها في سبيل الدفاع عن أرضها وعن العالم أجمع".

(كروب/ك)

ANHA