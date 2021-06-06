وجهاء ريف دير الزور الشرقي: لن نسمح بالعبث بأمننا

وأدلى وجهاء وشيوخ وأعضاء مجالس ريف دير الزور ببيان، من أمام مجلس الشعب ببلدة هجين، قرئ من قبل شيخ عشيرة السلمان، صلاح الإسماعيل.

وجاء في مستهله: "نحن وجهاء وشيوخ ومجالس ومؤسسات الخط الشرقي نندد ونشجب ما تفعله الاستخبارات الإقليمية من خلال مرتزقتها لخلق حالة من الفوضى والإرباك في شمال وشرق سوريا التي تنعم بالأمن والاستقرار والحرية".

وأشار إلى أن "ما يحصل في منبج، اليوم، هو دليل واضح للعالم على تدخلات تلك الدول في مناطقنا، ومن مكاننا هذا، نناشد العالم أجمع كبح جماح تلك المجموعات أو الدول التي تحاول خلق حالة من الفوضى والإرباك في مناطقنا".

مضيفًا "من هنا من أرض دير الزور نؤكد لمن تسوّل له نفسه أننا لن نسمح لأي كان بالعبث بأمن مناطقنا ودماء شهدائنا وسنقف صفًّا واحدًا خلف حكومتنا (في إشارة إلى الإدارة الذاتية) والقيادة العسكرية المتمثلة بقوات سوريا الديمقراطية".

واختتم البيان قائلًا: "إننا على وعي تام بجميع المخططات التي تحاك ضد شعبنا في شمال وشرق سوريا، لذلك نؤكد مرة أخرى أننا شعب واحد ومصير واحد ضد أي تدخلات تسبب الفوضى في شمال وشرق سوريا بشكل عام".

(ث ع/ س ر)

ANHA