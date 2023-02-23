وجهاء حيّي الشيخ مقصود والأشرفية: القوى المتآمرة لم تحقق ما تصبو إليه

تأثرت مختلف شرائح مجتمعات الشرق الأوسط بفكر القائد أوجلان، واتخذته قدوة لها في تسيير وتأمين حياة حرة مبنية على أساس العدالة والمساواة وأخوة الشعوب.

وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة وجهاء حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، علي الحسن "مع ظهور فكر القائد عبد الله أوجلان، استشعرت دول الحداثة الرأسمالية خطر هذا الفكر وهذه الأيديولوجية، فحاكت هذه المؤامرة ضده".

وبيّن "أن التفاف الشعب حول فكر القائد أوجلان، كان من الأسباب التي دفعت تلك الدول إلى حياكة مؤامرة ضده وخطفه، وقال "نعم، قامت بخطفه، لكنها لم تحقق ما كانت تصبو إليه".

وأضاف: "لم تتحقق مرادها؛ لأن القائد غائب جسدياً وحاضر في قلوب وفكر شعوب الشرق الأوسط، وليس الشعب الكردي فقط؛ لأن فكره فكر أممي حر، يرتقي بالشعوب إلى مستوى الحرية التي تريدها".

مؤكداً "سنبقى سائرين على نهجه".

وأكمل "إنه قائد ليس له نظير، استطاع بفكره أن يجمع حوله كافة القوميات والديانات والطوائف والمذاهب واللغات والأعراف، دون تفرقة بينها".

بدوره، أشاد العضو في اللجنة، أحمد القريشي، بما قدمه القائد للشعوب "ما الجريمة التي ارتكبها القائد؟ هل يعتبر سعيه لتحرير الشعوب جريمة؟ عندما نادى بالحرية لشعبه وشعوب الشرق الأوسط".

وأضاف: "عندما نادى القائد بحرية الشعوب، تآمرت عليه الدول المتحكمة في خيرات الشعوب وخطفته، وسلمته إلى عدوه وعدونا جميعاً؛ وهو المحتل التركي، لكن القائد لم يتوقف عن نشر أفكاره عبر إصدار الكتب التي يتحدث فيها عن أخوة الشعوب، ولهذا يُعدّ القائد أممياً".

وتابع: "كلنا أحببنا هذا القائد وعلى فكره الذي نادى بالأمة الديمقراطية تعاضدنا وتكاتفنا، ونطالب بحريته جسدياً".

وأكمل "هو أول من نادى بحرية المرأة، ورأينا في كوباني كيف قُضي على داعش بريادة المرأة الكردية".

(ل م)

ANHA