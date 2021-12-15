وجهاء حي الشيخ مقصود: تركيا تفرض عقوبات لا أخلاقية بحق القائد أوجلان

ترتكب الدولة التركية جرائم إنسانية بحق القائد عبد الله أوجلان، منذ 23 عاماً، في سجن إمرالي وتخرق القوانين والمواثيق الدولية.

وفرضت السلطات التركية عقوبات جديدة على القائد عبد الله أوجلان منعته بموجبها من اللقاء بمحاميه لمدة 6 أشهر.

وبهذا الخصوص، قال وجيه عشيرة البو خميس الشيخ علي الحسن "إن القائد أوجلان معتقل في سجن إمرالي منذ 23 عاماً، ومنذ وتلك الفترة وحتى هذا اليوم تحاول السلطات التركية التضييق عليه وتشديد العزلة عليه في إمرالي".

وعن أهداف الدولة التركية من تضييق العزلة، قال الحسن "الدولة التركية تقوم بالتضييق على القائد عبد الله أوجلان من خلال فرض وتشديد العزلة ومنع محاميه وعائلته من زيارته وفرض عقوبات جديدة بحقه، بهدف فصل الرأس عن الجسد، وكي تقطع العلاقة ما بين القائد أوجلان والشعب".

وأضاف الحسن "نتيجة السياسة الفاشية للدولة التركية في المنطقة، فقد وقعت في مشاكل عديدة مع دول الجوار، سواء في تدخلها واحتلالها للأراضي السورية أو تدخلها في شأن ليبيا وغيرها، وهذه السياسات سوف تنعكس عليها سلباً، واليوم نشهد تخبطاً في الشارع التركي وانهياراً لليرة التركية ووضع الداخل التركي غير مستقر".

وعن الجرائم التي ارتكبتها الدولة التركية بحق شعوب المنطقة، يقول علي الحسن "طبعاً تركيا دولة فاشية واستعمارية منذ زمن العثمانيين، ترتكب جرائم ومجازر عبر التاريخ بحق الأرمن، واليوم تكرر تلك الجرائم بحق شعوب المنطقة من العرب والتركمان والكرد والسريان والآشور، ليس لديها مبادئ أخلاقية".

وطالب الوجيه علي الحسن بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، كما ناشد المنظمات الدولية والمجتمع الدولي رفع هذه العزلة عن القائد أوجلان؛ "لأن هذه العزلة ليس لها أي مسوغ قانوني ولا أي مبرر، وليس هناك أي سبب يسمح لتركيا باعتقاله؛ لأنه قائد مناضل وسياسي يدافع عن حرية شعبه".

ومن جهتها، استنكرت سلوى شيخو العزلة المشددة على القائد أوجلان، وقالت "على الرغم من الانتهاكات والتعذيب النفسي بحقه داخل السجن يقاوم القائد بنضاله وبفكره، ولا أحد يستطيع أن يكسر إرادته، ويجب أن يعلموا جيداً أن فكر القائد أقوى من سياساتهم؛ لأنه استطاع من خلال هذا الفكر أن يحرر شعوب الشرق الأوسط من الظلم".

ونوّهت سلوى إلى أنهم سيستمرون بالسير على خطا وفكر القائد أوجلان حتى تحريره ورفع العزلة عنه، "مهما فرضت تركيا العقوبات سنستمر في متابعة نضال القائد ونشر فكره".

وطالبت سلوى شيخو في ختام حديثها، بالحرية الجسدية للقائد أوجلان. كما طالبت بالكشف عن صحة القائد أوجلان والسماح لمحاميه وعائلته بزيارته.

(ك)