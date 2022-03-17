وجهاء دير الزور: تكاتف مكونات المنطقة أفشل كل مخططات الفتنة وأصحابها

بعد تحرير شمال وشرق سوريا من مرتزقة داعش، وتكاتف مكوناتها من الكرد والعرب والسريان والآشور عملت حكومة دمشق وأطراف أخرى معادية لمشروع الإدارة الذاتية على زرع الفتنة بين المكونات لاختلاق نزاع بينهم وبشكل خاص بين الكرد والعرب، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب تكاتف جميع المكونات ودعمهم للإدارة الذاتية.

وبهذا الصدد تحدث لوكالتنا وجيه عشيرة البو حميد ببلدة الباغوز حواس الجاسم وقال "في هذه المرحلة نؤكد أن أهم ما لدينا هو الأمن والاستقرار في مناطقنا، حيث إننا في الوقت الحالي نرى أن هناك استقرار في الوضع الأمني بفضل وحدة الشعوب وتماسك كافة المكونات".

وأضاف الجاسم "نحن على علم بما يجري من حولنا ونعلم بكافة المؤامرات التي تحاك ضد شعوب المنطقة، للتفريق بيننا ولكننا نرفض مفهوم الطائفية والعرقية ونفضل التماسك مع بعضنا البعض كما كان آباؤنا وأجدادنا سابقاً متعايشين في المنطقة دون أي خلافات أو مشاكل".

وأكد الجاسم "هذا التماسك هو ثمرة إيجابية لوقتنا الحالي وزادت من حفاظنا على أمن واستقرار أراضينا ووحدتنا ضد الإرهاب، علماً بأن هناك أطراف عالمية وإقليمية لها مآرب خاصة ومصالح مشتركة تسعى من خلالها لضرب تلك المكتسبات لتبقى تحت سيطرتها".

ووجه الجاسم في ختام حديثه، كلمة للعالم أجمع، وقال: "سوريا هي أم لنا جميعاً ونحن أبناؤها ولا نقبل بالتفريق بين أي أحد منا، مهما ازدادت علينا العواصف سنبقى متقبلين بعضنا بجميع لغاتنا وألواننا، ولن نحصر حريتنا وأمننا واستقرار أرضنا بالأفكار العنصرية".

'الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وحّدت شعوب المنطقة'

عضو مجلس عشائر البو كمال، صلاح السلمان، قال إن "تماسك المكونات في شمال وشرق سوريا من الكرد والعرب والسريان والآشور دليل واضح على صمود شعبها ضد المؤامرات في الفترة الحالية والفترات السابقة وهذا الشيء هو ترسيخ للتعاون بين هذه المكونات".

مضيفاً "بغض النظر عن العلاقات الاجتماعية والمصاهرة والجوار المشترك بين المكونات العربية والكردية وغيرها في المنطقة، هناك ارتباط وثيق على كافة الصعد فيما بين مكونات شمال وشرق سوريا".

وأكد السلمان أن "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وحّدت شعوب المنطقة وأفشلت كل مخططات الدول الاستعمارية والسلطوية التي تسعى إلى اختلاق الفتن فيما بين مكونات المنطقة".

'تكاتفنا مبني على أسس التعايش المشترك الذي يرفض الفتن'

وجيه عشيرة المراسمة ذيب داوود قال "كافة مكونات شمال وشرق سوريا من الكرد والعرب عشنا منذ زمن حياة سلمية دون أي مشاكل إلى أن بدأت أطراف عدة تحاول اختلاق الفتن، لكننا محافظون على وحدتنا ونرفض مفهوم العنصرية".

وأكد ذيب داوود "تكاتفنا مبني على أسس أخوة الشعوب والتعايش المشترك الذي يرفض الفتن، وما تنعم به شمال وشرق سوريا من أمن واستقرار هو بفضل تكاتف مكونات المنطقة".

واختتم ذيب داوود حديثه بالقول "ننصح جميع أبنائنا بعدم الانجرار وراء الشائعات التي تطلقها الجهات المعادية لمشروعنا التي تحاول التفريق بين مكونات المنطقة، والحفاظ على هذه المكتسبات التي تحققت بفضل تماسك مكونات شمال وشرق سوريا".

(خ)

ANHA