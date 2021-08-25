وجهاء دير الزور: سنتصدى لهجمات الاحتلال التركي وندعم قسد بكل قوانا

يواصل الاحتلال التركي تصعيد هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا، مستهدفاً المدنيين العزل، ما أدى لسقوط عشرات الجرحى والضحايا، وفي هذا السياق أدان شيوخ ووجهاء العشائر في ريف دير الزور الشرقي، هجمات الاحتلال التركي، واستخدامها لشتى أنواع الاسلحة في قصف المدنيين.

وقال الوجيه بمجلس عشائر البوكمال، صلاح إسماعيل السلمان، إن "تركيا تتبع سياسات همجية توسعية ليس فقط في شمال وشرق سوريا وسوريا بل في الوطن العربي ككل، وتحاول زعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط لتحقيق سياساتها ومصالحها الاستعمارية".

وأكد أن الاحتلال التركي يشن هجمات عنجهية على شمال وشرق سوريا في محاولة منها لإحداث تغييرات ديموغرافية في المنطقة، وقال: "في الفترة الأخيرة استخدمت تركيا الطائرات المسيرة والأسلحة المحرمة دولياً وقصفت المشافي والمدنيين في عدة مناطق".

وأوضح السلمان أن هناك "اتفاقات سرية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا تتماشى مع مصالحهم الشخصية وتعمل على إطالة الأزمة في سوريا بشكل عام وتمنع الوصول إلى تسوية سياسية من شأنها ضمان الحرية والديموقراطية لشعبنا في شمال وشرق سوريا والوصول إلى بر الأمان لشعبنا الذي عانى من ويلات الحرب".

وأكد السلمان على أهمية رص الصفوف في مواجهة هجمات الاحتلال التركي، وقال: "في كل اجتماعاتنا كمجالس ومؤسسات ووجهاء وشيوخ عشائر نؤكد على أهمية رص الصفوف ومواجهة تلك الهجمات البربرية على بلادنا وشعبنا في شمال وشرق سوريا".

ودعا السلمان جامعة الدول العربية ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة، إلى التدخل وإيقاف هجمات الاحتلال التركي على شعوب شمال وشرق سوريا.

ومن جهته أدان وجيه عشيرة الشعيطات، عبد الرحمن الدغيفج هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا والجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين.

ولفت الدغيفج أن تركيا تحاول من خلال هذه الهجمات "إعادة السيطرة العثمانية إلى المنطقة، وإبادة الشعب الديمقراطي من خلال تغيير ديموغرافية المنطقة وشن الهجمات وتوطين أشخاص في المنطقة غير سكانها الحقيقيين".

وأدان الدغيفج، أيضاً الصمت الدولي وروسيا التي تطلق على نفسها اسم الضامن، حيال "الهمجية والسياسات التي تمارسها تركيا بحق مناطقنا وبحق شعبنا الذي يطالب بالديمقراطية التي لا تتناسب مع مصالحهم ومخططاتهم".

وأكد الدغيفج دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية قائلاً: "من هنا نوكد وقوفنا بجانب قوات سوريا الديمقراطية ومحاربة كل محتل يحاول العبث بأمن وسلام مناطقنا".

وفي ختام حديثه أكد الدغيفج أنهم سيتصدون لهجمات الاحتلال التركي بكل قوتهم، وقال: "لن نسمح باستمرار تلك الانتهاكات والاعتداءات ونوكد بأننا سوف نتحد جميعاً ونقاوم بروح واحدة".

(ف ع/ح)

ANHA