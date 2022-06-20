وجهاء عشائر  دير الزور يؤكدون صمودهم ضد المؤامرات الاستعمارية ويشددون على المقاومة

وتجمع العشرات من شيوخ ووجهاء العشائر وعدد من أعضاء المؤسسات المدنية عند دوار بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي للإداء بالبيان الذي قرئ من قبل الإداري في لجنة الشؤون الدينية بريف دير الزور الغربي علي الشطي وجاء في نص البيان:

"إلى الأمم المتحدة وإلى منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية باسم أهالي وشعوب المنطقة الغربية في دير الزور نرفع صوتنا إلى العالم أجمع ونستنكر وندين النظام التركي الوحشي ومرتزقته الذي يهدد مناطقنا بشمال وشرق سوريا وعن وحشيته وسياسته العدوانية والإجرامية وضرباته عن طريق الطائرات المسيرة والمدافع".

وأضاف البيان "يستهدف الاحتلال التركي المنازل ويقتل الأطفال والنساء لإعادة برنامج وسيناريو العثمانية وظلم البشرية وضرب القوانين الدولية وارتكاب المجازر وزعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط بشكل عام".

وأشار البيان "إن تخاذل النظام وعدم إعطاء موقف واضح بتصريح ضد الاحتلال التركي وهجمته إنما يدل على التآمر على سوريا والنظام الدائم يسعى للحفاظ على رأسه وسلطته وتسهيل أمور الميليشيات الإيرانية الحاقدة على الشعب السوري".

وأكد البيان في ختامه "نحن شعوب المنطقة بكل رموزها الاجتماعية والإدارية نزداد صموداً ضد المؤامرات الاستعمارية والإدارة الذاتية هي التي تشملنا جميعاً وسنقف صفاً واحدًا مع قواتنا قوات سوريا الديمقراطية البطلة وسندعم المشروع الديمقراطي في المنطقة دائماً".

(ع ع /خ)

ANHA