وجهاء عشائر: تكاتفنا أخرج العثمانيين من المنطقة وهذا ما علينا فعله

تستمر دولة الاحتلال التركي بهجماتها على شمال وشرق سوريا، إلا أنها زادت من حدتها في الآونة الأخيرة بالتزامن مع نشاط لخلايا داعش في المنطقة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبهذا الصدد أدان وجيه عشيرة المراسمة في بلدة الباغوز ذيب الداوود الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وأضاف "هذه الهجمات تستهدف وحدة وأخوة الشعوب في المنطقة".

وأكد ذيب الداوود "أننا في شمال وشرق سوريا شعب واحد بجميع مكوناته ضد أي هجوم يستهدف وحدتنا وسنتكاتف لإفشال الحلم العثماني الذي تحاول دولة الاحتلال التركي تحقيقه وإعادته إلى المنطقة من جديد".

ولفت الداوود "إن تمدد الاحتلال التركي في سوريا والعراق يشكل خطراً كبيراً على المنطقتين، ليس على الكرد فحسب بل على كافة المكونات".

شدد الداوود في ختام حديثه "نحن أبناء شمال وشرق سوريا سنقف يداً بيد مع قوات سوريا الديمقراطية ومستعدون لحمل السلاح للدفاع عن أرضنا وشعبنا ضد الاحتلال التركي وأي خطر يهدد أمننا واستقرارنا في المنطقة".

بدوره، أوضح أحد وجهاء عشيرة العكيدات في بلدة الباغوز وعضو مجلس تجمع عشائر البوكمال، حواس الجاسم أن مناطق الإدارة الذاتية تعيش بأمن وأمان بعد تحريرها من مرتزقة داعش، لكن الاحتلال التركي زاد من هجماته على المنطقة هذه الفترة بهدف احتلال المزيد من الأراضي السورية".

وأشار حواس الجاسم "دولة الاحتلال التركي استغلت الأوضاع الراهنة والحرب الروسية - الأوكرانية وانشغال العالم بها وبدأت بشن هجمات واسعة النطاق على سوريا والعراق".

وبّين الجاسم "منذ تأسيس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ودولة الاحتلال التركي تشن هجماتها على المنطقة بهدف ضرب هذا المشروع، لأنه يهدد أطماعها ومخططاتها الاستعمارية في المنطقة بشكل عام".

وأكد الجاسم أن تكاتف المكونات في شمال وشرق سوريا هو الحل الوحيد لإفشال كافة التهديدات التركية في المنطقة، وأضاف "أجدادنا قاوموا وأخرجوا العثمانيين والفرنسيين من سوريا، وسنتكاتف مثل أجدادنا ضد أي تهديد تجاه مناطقنا".

وطالب الجاسم في ختام حديثه المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي بالعمل وفق المبادئ والقوانين الدولية ومحاسبة دولة الاحتلال التركي على جرائمها وهجماتها وإيقاف المشروع الاستعماري الجديد في سوريا".

(خ)

ANHA