وجهاء عشائر يطالبون الحكومات العربية باتخاذ موقف حازم ضد التدخلات التركية في سوريا والعراق

عمدت الدولة التركية بقيادة حزبها الحاكم "العدالة والتنمية" ومتزعمه رجب طيب أردوغان، إلى استغلال الأزمات والحروب في سوريا والعراق، وبحجج وذرائع عديدة وفي ظل صمت دولي فاضح، وجدت الدولة التركية مسوغاً لها لدخول الدول المجاورة بشكل غير قانوني. ضاربةً كل الاتفاقات الدولية عرض الحائط.

وتُقابَل الانتهاكات التركية بصمت عربي متمثل بجامعة الدول العربية وحكومات العديد من الدول العربية التي لم تتخذ أي قرار حازم حيالها.

وفي حديث لوكالتنا قال وجيه عشيرة الوهب في الطبقة جمال النحيطر: "منذ بداية الحرب في سوريا قبل 10 أعوام، استغل حزب العدالة والتنمية التركي أزمات الدول ليمارس انتهاكاته في سوريا، وحتى في العراق الذي يعيش حالة من التخبط منذ دخول القوات الأمريكية للعراق عام 2003".

وأكد جمال النحيطر "أننا أبناء عشائر هذه المنطقة، سندافع بكل إمكاناتنا المتاحة، ضد كل معتدٍ، يحاول المساس باستقرار مناطقنا وشعبنا".

وطالب وجيه عشيرة الوهب "جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، بأخذ دورهم الكامل في حماية سوريا والعراق وحتى ليبيا، وردع هذا العدوان التركي عن جميع الأراضي، واتخاذ قرارات إقليمية ودولية لوقف جميع الانتهاكات التركية في المنطقة بشكل نهائي".

ومن جانبه عبّر وجيه عشيرة البكارة في الطبقة عبد الله المضحي عن استيائه من صمت حكومات بغداد ودمشق وجامعة الدول العربية حيال الانتهاكات والتجاوزات التركية المتعددة "في إقليم كردستان وأجزاء من سوريا".

وانتقد عبد الله المضحي "صمت جامعة الدول العربية الطويل، وعدم لعب هذه الجامعة دورها المناسب تجاه كل القضايا والمآسي التي لحقت بالشعب السوري في سنوات الحرب من دمار وتهجير وقتل واعتقال".

ودعا المضحي جامعة الدول العربية إلى أخذ دورها بشكل فعال، واتخاذ إجراءات صارمة ضد تجاوزات الأتراك ووضع حد لها في سوريا والعراق.

(ع صل)

ANHA