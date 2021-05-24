وجهاء عشائر تل تمر: نطالب بالاعتراف بالإدارة الذاتية كحكومة شرعية

تتعالى الأصوات وردود الفعل من شمال وشرق سوريا بمختلف مكوناتها وطوائفها للمطالبة بالاعتراف بالإدارة الذاتية، مستندين في ذلك إلى مدى قرب هذه الإدارة من الشعوب وتلبيتها لمطالبهم وآمالهم.

وعن آرائهم حول الإدارة الذاتية، أجرى مراسل وكالتنا عدة لقاءات مع وجهاء العشائر العربية في تل تمر، الذين وجدوا فرقًا بينها وبين حكومة دمشق، مطالبين بناءً على ذلك بالاعتراف بها كحكومة شرعية.

محمد أحمد الحسين، أحد وجهاء عشيرة بكَارة الجبل، قال منذ أن أصبحت الإدارة الذاتية تدير شؤون المنطقة "عرفنا الفرق الكبير بين الحاضر والماضي، وعلى كافة الصعد" في إشارة إلى زمن حكم حكومة دمشق للمنطقة.

ومضى مؤكدًا على أن الإدارة الذاتية "إدارة حكيمة، وتكون دائمًا قرب شعوب المنطقة لتلبية مستلزماتهم وحل مشاكلهم".

'حققت آمال الشعوب'

وأضاف الحسين "نحن وجهاء العشائر نريد بقاء هذه الإدارة، كونها حققت آمال شعوب المنطقة، إضافة إلى المساواة بين جميع الطوائف المتعايشة معًا في المنطقة، وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة".

وأكد في سياق حديثه "أمنيتنا نحن شعوب شمال وشرق سوريا جميعًا هي الاعتراف بالإدارة الذاتية كحكومة شرعية، كونها باتت إدارة شعوب المنطقة وتحقق مطالبهم".

'تعترف بنا ونعترف بها'

واختتم قائلًا: "نحن وجهاء العشائر العربية وجدنا مكاننا وموضعنا في جسم الإدارة الذاتية، معترفة بنا ونعترف بها، لذلك نطالب المجتمع الدولي والجامعة العربية بالاعتراف بالإدارة الذاتية كونها باتت إدارة الحقوق والمساواة لشعوب المنطقة".

'إدارة شعبية حقيقية'

ومن جانبه، أوجد ممثل عشيرة الشرابين في شمال وشرق سوريا، أحمد الخضر، الفرق بين الإدارة الذاتية وحكومة دمشق، قائلًا: "في ظل الإدارة الذاتية نرى كل مواطن في مناطق شمال وشرق سوريا يتمتع بكامل حقوقه دون أي تمييز، وهذا ما لم نشهده أيام الحكومة السورية، وأستطيع تأكيد ذلك من خلال تجربة حصلت معي شخصيًّا أدت إلى اعتقالي ستة أشهر في إحدى المراكز الأمنية في دمشق "فرع فلسطين" جراء قيامي باستيراد عدد من الماشية من العراق".

ولفت الخضر إلى أن "الإدارة الذاتية تمثل الشعب وتضمن حقوقه دون التمييز بين أي مكون أو طائفة، كما أنها ترحب بجميع المكونات وتحمي حقوقهم".

'حكومة شرعية'

وأرجع الخضر سبب انخراطهم في الإدارة الذاتية إلى "دخول الجماعات الإرهابية والمرتزقة إلى مناطقنا، والتخلي حكومة دمشق عنا وعدم حمايتنا، لتقوم قوى المنطقة (في إشارة إلى وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية) بحماية الأهالي وشعوب المنطقة".

وبيّن في ختام حديثه أن الإدارة الذاتية ومنذ تأسيسها "تحمي سكان المنطقة وتصون حقوقهم"، مؤكدًا أنهم في عشيرة الشرابين يؤيدون الإدارة الذاتية ويساندونها، ويطالبون المجتمع الدولي بالاعتراف بها كحكومة شرعية.

(س ر)

ANHA