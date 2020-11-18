وجهاء عشائر كردية يطالبون الأحزاب السياسية بمجابهة أعداء القضية الكردية

وبالتوازي مع دعوات توحيد الصف الكردي يواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني حشد قواته في نقاط من مناطق الدفاع المشروع، وهو ما وصفته منظومة المجتمع الكردستاني أنها تحضيرات للحرب.

وبينما تجري مباحثات بين أحزاب الوحدة الوطنية الكردية والمجلس الوطني الكردي، أجرى الأخير لقاءات مع مسؤولين في دولة الاحتلال التركي.

وفي هذا السياق، قال فارس سليمان أحد وجهاء عشيرة حاجي سليمانية: " المرحلة التي نمر بها تتطلب الإسراع في تحقيق الوحدة الوطنية، وخصوصاً مع التدخل التركي واحتلاله للمناطق الكردية".

أحمد حاج سليمان جيجين أحد وجهاء عشيرة جودكا طالب " الأحزاب الكردية بالوقوف ضد أعداء القضية الكردية".

إن لدولة الاحتلال التركي عشرات القواعد العسكرية في المناطق الخاضعة لسلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني في باشور(جنوب كردستان)، وجميع النقاط أقيمت بموافقة الحزب.

ويتلهّف الكرد إلى تحقيق وحدة وطنية في وقت تصعّد فيه تركيا هجماتها على كردستان، وقال محمد سعيد حسن نايف أحد وجهاء عشيرة كاسكا: "إن الشارع الكردي ينتظر بفارغ الصبر إعلان مرجعية سياسية كردية وأن يحصل الشعب الكردي على حقوقه".

وأكد نايف أن الدولة التركية وغيرها من أعداء القضية الكردية "يحاولون إفشال هذه المحادثات( الوحدة الكردية) بشتى الوسائل، وعلى الأحزاب السياسية تحصيل حقوق الشعب الكردي الذي قدّم الآلاف من الشهداء والتضحيات من أجل تراب الوطن".

(م ح)

ANHA