وجهاء عشائر في حلب يشيدون بشراكة الكرد والعرب ويدعون لتمتينها

شراكة العرب والكرد ليست بالوليدة إنما لها جذور تاريخية قديمة لا زالت مستمرة إلى يومنا هذا، واستطاعوا بفضل هذه الشراكة النيل من مخططات الفصل والتفرقة وازدادوا تلاحماً منذ بداية ثورة شمال وشرق سوريا عام 2012 وساهموا من خلالها بناء مجتمع ديمقراطي يضم كافة المكونات بمختلف انتماءاتهم.

وفي هذا الإطار أكَّد أعضاء في لجنة وجهاء العشائر لحيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب أنه لا بد من تعزيز متانة العلاقة بين العرب والكرد وتطويرها للتصدي للهجمات وبناء مجتمع ديمقراطي على أسس ونهج القائد عبد الله أوجلان.

'اختلط الدم العربي بالكردي والسرياني'

وفي هذا الإطار قالت عضوة لجنة وجهاء العشائر سميرة علوش حول موضوع الشراكة بين العرب والكرد: "نحنُ العرب والكرد نُكمل بعضنا، ومنذ بداية الأزمة السورية ازداد التماسك والتكاتف بيننا".

تؤكد سميرة على أنه لا يوجد تفرقة بين العرب والكرد حيثُ حاربوا في خندق واحد ضد الهجمات التي واجهوها وقالت: "اختلط الدم العربي بالكردي والسرياني، ولم يعُد هناك تفرقة بيننا وحي شيخ مقصود والأشرفية خير نموذج على ذلك".

وتابعت بالقول: "نحنُ شعب متضامن مع بعضنا البعض بمثابة عائلة، دمنا واحد غايتُنا واحدة مصيرنا واحد مشترك، وسنُطور من علاقتنا أكثر ونُزيدها متانة".

'عوامل مشتركة تجمعنا'

بدوره أشار عضو لجنة وجهاء العشائر عمر الشامي إلى أن جذور العلاقة بين العرب والكرد تعود إلى أمد بعيد وقال: "الشراكة لها جذور تاريخية، وتمثلت في عدة عوامل مشتركة منها الدين والفكر والدفاع عن الأرض والعرض والشرف".

أكد عمر على أن الكرد والعرب كانوا يُحاربون في خندق واحد: "شارك إخوتنا الكرد في صد اجتياح إسرائيل للبنان، واستشهد العديد منهم في تل شقيف في لبنان وهذه الشراكة امتدت إلى يومنا الحالي".

بيّن الشامي أن التكاتف العربي الكردي والتلاحم الوطيد بينهم في حي الشيخ مقصود والأشرفية أفشل مخططات كل من حاول التفرقة بينهم وقال: " كُنا يداً واحدة عندما دأب المرتزقة على أن يُفسدوا الحي وهزمناهم بتوحُدِنا وانتصرنا بتكاتفنا".

ضرورة امتداد الشراكة وانتشارها

شدد الشامي على امتداد التجربة التي خاضها أهالي حي الشيخ مقصود والأشرفية في كافة أراضي سوريا وقال: "يجب أن تنتشر وتمتد فكرة العيش المشترك وأخوة الشعوب لتحرير كافة الأراضي المحتلة ".

العضو في لجنة وجهاء العشائر في حلب، عبد الرحمن غزو أشار إلى محاولة بعض الفئات زرع الفتن وخلق التفرقة بين المكونات السورية وقال: "باءت مُحاولة تفرقة الشعب الكردي والعربي بالفشل، وعلى العكس قاتلوا معاً في خندق واحد، وازداد تلاحمهم".

أشار عبد غزو إلى محاولة بعض الفئات إلى زرع الفتن وخلق التفرقة بين المكونات التي تضمها سوريا وقال: "باءت مُحاولة تفرقة الشعب الكردي والعربي بالفشل، وعلى العكس قاتلوا معاً في خندق واحد تلك الفئات، وازداد تلاحمهم".

'علينا السير على نهج القائد'

بيّن غزو أن الفضل في تكاتف الشعوب يعود إلى النهج الذي بدأه القائد عبد الله أوجلان وفكرهُ الذي يُنادي بأخوة الشعوب والعدالة والمساواة وقال: "نهج القائد عبد الله أوجلان هو مصدر تكاتفنا وتماسكنا، ونحنُ على وصاياه سائرون".

في ختام حديثه أكد عبد الرحمن غزو على أنه تم تطبيق العيش المشترك في الحي المُصغر في سوريا ويقصد بِكلامهِ حي الشيخ مقصود والأشرفية وقال: "أصبح الحي بتكاتف مكوناته وتواجد الديمقراطية فيه مثالاً حياً يُحتذى به".

(ك)

ANHA