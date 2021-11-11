وجهاء عشائر في دير الزور: استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية حرب قذرة ويجب محاسبة أردوغان

لا تتوانى دولة الاحتلال التركي عن ممارسة أشد الاعتداءات ضد الأراضي السورية والعراقية، وتستخدم الأسلحة الكيماوية مخالفة للأنظمة والقوانين الدولية؛ لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية والسلطوية.

ويقابل استخدام دولة الاحتلال التركي لهذه الأسلحة بالرفض القاطع من قبل شيوخ ووجهاء عشائر دير الزور.

'استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية حرب قذرة ويجب معاقبة أردوغان'

وتحدث أحد وجهاء عشيرة الدغيفج من الريف الشرقي لدير الزور، عبد الرحمن الدغيفج، لوكالتنا قائلاً إن "استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية حرب قذرة يستخدمها مرتزقة أردوغان لحرق الأطفال بالغازات السامة وغيرها".

مؤكداً على أن "هذه الجرائم مرفوضة بالنسبة لنا وجميعنا نعلم أن هذه الأسلحة محرمة دولياً، ويجب أن تكون هناك عقوبات لأردوغان على هذه الجريمة البشعة التي يندى لها جبين الإنسانية"، كما طالب الدغيفج المنظمات الدولية بالوقوف على هذا الموضوع.

وتشن دولة الاحتلال هجمات إبادة واحتلال ضد مناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان)، منذ 23 نيسان الماضي، استخدمت خلالها الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً لأكثر من 323 مرة، في غضون 6 أشهر.

فيما وثقت أوساط محلية ودولية استخدام تركيا الفوسفور الأبيض المحرم دولياً في الهجوم الذي شنته في الـ 9 من تشرين الأول 2019 على سري كانيه، لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رفضت آنذاك التحقيق في الأمر، في خطوة رآها مراقبون أنها ضوء أخضر لدولة الاحتلال التركي لاستخدام هذا السلاح مرة أخرى.

'لن نصمت حيال استخدام الأسلحة الكيماوية'

ومن جهته، أعرب وجيه عشيرة الشعيطات في الريف الشرقي، ثابت العيد، عن رفضه للاعتداءات على الأراضي السورية، وقال: "نحن نرفض احتلال الأراضي السورية من قبل أي أحد ونرفض الاعتداءات على أراضينا جملة وتفصيلاً".

وزاد قائلاً: "نحن لن نفرط بشبر واحد من أراضينا ولن نسمح لأحد أن يعبث بها نهائياً، ونحن العشائر لا نقبل الدمار لمناطقنا" مبيّناً أن كل الأساليب التي تتبعها الدولة التركية في سبيل احتلال الأراضي السورية هي سامة وخبيثة. كما انتقد العيد صمت المجتمع الدولي، موضحاً أنه "جعلنا ضحايا احتلال وحرب".

وأدان العيد استخدام الأسلحة الكيماوية، قائلاً إن تركيا "استخدمت المواد الكيماوية ضد شعبنا دون أي رحمة، ولكننا لن نصمت على هذه الانتهاكات وسنحارب جميعاً بدمائنا ودماء أبنائنا وإخوتنا ولن نسمح لأي محتل بأن يعتدي علينا".

(س ر)

ANHA