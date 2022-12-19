وجهاء عشائر دير الزور: تكاتف مكونات شمال وشرق سوريا دحر داعش وبه سندحر الاحتلال التركي

تستمر دولة الاحتلال التركي في شن هجماتها على شمال وشرق سوريا؛ بهدف تهجير أهلها واحتلال المزيد من الأراضي.

في هذا الصدد، أدان شيوخ ووجهاء العشائر في ريف دير الزور الشرقي، هجمات الاحتلال التركي على المنطقة، واستنكروا الصمت الدولي عامة وصمت حكومة دمشق خاصة؛ حيال ما تتعرض له المنطقة من هجمات وجرائم حرب، ترتكبها دولة الاحتلال التركي بحق أهلها.

قال أحد وجهاء قبيلة الراويين ببلدة البو بدران في ريف دير الزور الشرقي، علي الولي، "نحن أهالي دير الزور، ندين استمرار الهجمات العدوانية التي يشنها الاحتلال التركي على أرضنا وشعبنا في شمال شرق سوريا وانتهاك الحقوق والحريات وترويع الأهالي وقتل الأطفال والنساء".

وأضاف: "دولة الاحتلال التركي؛ تحاول تصدير أزماتها الداخلية إلى الخارج، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات، حيث يسعى حزب العدالة والتنمية إلى استعادة أنصاره؛ لتحقيق مطامعه الاستعمارية في المنطقة".

ولفت إلى أن "دولة الاحتلال التركي تدّعي أنها تحارب "الإرهاب" في شمال العراق وسوريا، محاوِلة التوغل أكثر في أراضيهما، وترويع أهالي المنطقة وتهجيرهم للاستيلاء عليها".

وأشار إلى أن " دولة الاحتلال التركي تستهدف عبر هجماتها البنى التحتية والمنشآت الحيوية والخدمية والمدارس ومنازل المواطنين وحتى الأبنية ذات الطابع الديني، كالمساجد والكنائس والأماكن التاريخية، في محاولة للضغط على شعب شمال وشرق سوريا والإدارة الذاتية؛ للرضوخ لمطالبها ومطامعها الاستعمارية".

وفي ختام حديثه، أكد الولي "نحن مستمرون في نضالنا في سبيل الحرية والكرامة وسندحر الاحتلال التركي كما دحرنا التنظيمات الإرهابية التي مرت على المنطقة بعزيمتنا وإصرارنا وتكاتفنا".

وبدوره، قال وجيه عشيرة المراسمة في بلدة الباغوز، ذيب داوود، "كافة العشائر في ريف دير الزور الشرقي، تقف مع قوات سوريا الديمقراطية ضد أي اعتداء أو هجوم من الاحتلال التركي يهدد أمننا واستقرارنا".

وأكد "نحن جزء من سوريا ولن نتخلى عن دماء شهدائنا الذين حاربوا الإرهاب، وسنبقى على نهجهم بنضالنا، وسنقاتل الإرهاب وجميع الأجندات التي تحاول النيل من أمننا واستقرارنا".

وبيّن "أن شعب شمال وشرق سوريا، حارب الإرهاب وحقق انتصارات وحرر المنطقة ودحر داعش من حلب وصولاً إلى بلدة الباغوز، وقدمت المنطقة متمثلة بقوات سوريا الديمقراطية أكثر من 11 ألف شهيد وأكثر من 20 ألف جريح في سبيل النصر والحرية".

وفي ختام حديثه، شدد داوود "نحن صامدون ومستمرون في نضالنا حتى تحقيق النصر ودحر الاحتلال التركي".

(خ)

ANHA