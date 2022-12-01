وجهاء عشائر دير الزور: مستمرون في دعمنا لإدارتنا وقواتنا وخيارنا المقاومة

منذ 19 تشرين الثاني الجاري، تشن دولة الاحتلال التركي هجمات عنيفة على شمال وشرق سوريا؛ مستهدفة البينة التحتية والمدنيين لإبادة مكونات المنطقة وكسر إرادتهم، وضرب إدارتهم التي بُنيت بتضحيات أبنائها بعد تحريرها من داعش.

ويعتبر أهالي شمال وشرق سوريا، بكافة مكوناتهم، أميركا وروسيا شريكتين لدولة الاحتلال التركي في هجماتها على شمال وشرق سوريا، مؤكدين وقوفهم في وجه الهجمات التركية ومساندة قوات سوريا الديمقراطية.

وفي هذا الصدد، رصدت وكالتنا آراء شيوخ ووجهاء عشائر دير الزور، حيث قال وجيه عشيرة المشهور في ريف دير الزور الغربي، منصور الشلاف "تركيا تستهدف البنية التحتية، ودمرت محطة الغاز في منطقة السويدية التي تغذي جميع مناطق شمال وشرق سوريا بمادة الغاز، واستهدفت العديد من المنشآت الخدمية".

وأوضح الشلاف "ترتكب دولة الاحتلال التركي، جرائم حرب بحق شعب شمال وشرق سوريا ويجب محاسبتها".

وأكد "هجمات الاحتلال التركي ستزيد من نشاط خلايا داعش في شمال وشرق سوريا"، مضيفاً "دولة الاحتلال التركي، تحاول إخراج مرتزقة داعش من السجون، باستهدافها للسجون ولمخيم الهول في الحسكة".

وبيّن الشلاف في ختام حديثه "نحن مستعدون لأي هجوم تشنه دولة الاحتلال التركي، وسنقف صفاً واحداً مع قواتنا العسكرية".

ورفض شيخ عشيرة البكارة في ريف دير الزور الغربي، علي المحمد، الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، وأكد "لن نقبل هذه الهجمات ولن نسمح باحتلال أي جزء من أراضينا ".

وحمّل المحمد، أميركا المسؤولية الكاملة عن هجمات الاحتلال التركي على المنطقة "يجب على الولايات المتحدة الأميركية أن يكون لها موقف حازم وتوضح موقفها تجاه الإدارة الذاتية".

قسد تأسست لتحارب الإرهاب

وقال الرئيس المشترك لمجلس الشعب في هجين بريف دير الزور الشرقي، عبد العزيز العوجان "تسعى دولة الاحتلال التركي عبر هجماتها إلى إضعاف شمال وشرق سوريا، وتظن أن شعب المنطقة سيتفرق، وهذا محال، ولن يحدث؛ لأننا متحدون ضد أي عدوان يهدد أمننا واستقرارنا".

وأكد العوجان "نحن العشائر العربية في ريف دير الزور، مع قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، وسنقف معها في أي حرب تخوضها.

ولفت العوجان "تحاول دولة الاحتلال التركي بجميع الوسائل الممكنة، محاربة مشروعنا، مشروع الأمة الديمقراطية والإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا؛ لأنها تعلم أن مشروع الإدارة الذاتية سينسف كل مخططاتها الاستعمارية في المنطقة".

بدوره، قال المتحدث باسم عشائر البو كمال في ديرالزور، الشيخ صلاح السلمان "إن دولة الاحتلال التركي تستهدف عبر هجماتها أهالي شمال وشرق سوريا، وتستهدف السجون التي تحوي الآلاف من إرهابيي داعش، بهدف نشر الإرهاب، وسط صمت عام من قبل دول التحالف".

خيارنا المقاومة

أكد السلمان "نحن شعب شمال وشرق سوريا، سنلتف حول الإدارة الذاتية، وسندعم أبناؤنا الذين هم مقاتلون في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، وأضاف "لا سبيل لنا سوى المقاومة ضد الهجمات التركية الشرسة على شمال وشرق سوريا".

وبيّن السلمان في ختام حديثه "على المنظمات الإنسانية والحقوقية عامة، وحكومة دمشق خاصة، تبيان موقفها تجاه الهجمات التركية، وإيقافها لحماية سوريا من استعمار جديد".

(خ)

ANHA