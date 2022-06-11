وجهاء عشائر دير الزور: بوحدتنا انتصرنا على الإرهاب وبوحدتنا سنتصدى للاحتلال التركي

تعرض الشعبان، الكردي والعربي، للعديد من السياسات العدائية والمجازر على يد العثمانيين الذين سعوا إلى إبادتهما وخاصة الكرد، وتحاول دولة الاحتلال التركي في الوقت الراهن إعادة التاريخ ذاته بذريعة حماية "أمنها القومي" وإنشاء "منطقة آمنة" على الأراضي السورية.

وتشن دولة الاحتلال التركي هجمات واسعة تستهدف خلالها شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان) وزادت وتيرة هجماتها في الفترة الأخيرة، واستخدمت كافة الأسلحة المتطورة والكيماوية والمحرّمة دولياً خاصة في مناطق الدفاع المشروع.

الناطق باسم عشائر البكير في ريف دير الزور الغربي، رضا العلي، أدان هجمات دولة الاحتلال التركي وقال إن شيوخ ووجهاء العشائر في كافة المناطق يرفضون هذه الهجمات؛ لأنها تستهدف كافة مكونات المنطقة"، مؤكداً "لا نقبل تجزئة سوريا ولن نسمح لدولة الاحتلال التركي باحتلال أرضنا من جديد وسنحافظ على الروابط الاجتماعية التي توحّدنا من خلالها بعد تحرير المنطقة من مرتزقة داعش".

شدد رضا العلي "على المجتمع الدولي المساهمة في حل الأزمة السورية من خلال إيقاف هذه الهجمات التي تطيل أمد الأزمة وتبعد سوريا عن الاستقرار وتهدد وحدة أراضيها وشعوبها".

وجيه عشيرة العنابزة إحدى عشائر قبيلة العكيدات، صباح العماش قال "سوريا شعب واحد ومتعايش مع بعضه البعض منذ القدم وعاش في هذه الأرض ولن يتخلى عنها"، مشدداً "لن نسمح لتركيا أو أي جهات خارجية أن تدخل أرضنا بهدف احتلالها".

أوضح العماش "نحن أبناء قبيلة العكيدات وكافة أبناء العشائر في المنطقة لن نقبل باحتلال أراضينا، نحن شعب واحد وبوحدتنا انتصرنا على الإرهاب وبوحدتنا سنتصدى للاحتلال التركي".

وأكد العماش في ختام حديثه "مسؤولية إيقاف الهجمات تقع على عاتق المجتمع الدولي"، مشدداً "على منظمات حقوق الإنسان التدخل لإيقاف الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي في المنطقة".

(خ)

ANHA