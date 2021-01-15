وجهاء عشائر دير الزور: الاغتيالات تهدف إلى إفشال الإدارة الذاتية وضرب الاستقرار

ولفت وجهاء العشائر إلى أن تعزيز التعاون بين الإدارة والعشائر سيفشل كل المخططات التي تستهدف استقرار المنطقة.

ومؤخرًا تعرض وجهاء عشائر عاملون في المجالس المحلية في دير الزور لعمليات اغتيال.

وفي هذا السياق، استنكر وجية عشيرة الغبرات، دهبل الغبرة "هذه الاغتيالات والجهات التي تدعم الإرهاب"، وأضاف "هذه الاغتيالات تستهدف شيوخ ووجهاء العشائر ورؤساء المجالس والعسكريين وجميع المنخرطين في الإدارة الذاتية".

ولفت الغبرة إلى أن الهدف من تلك الاغتيالات هو" إفشال الادارة الذاتية وافتعال الفتنة بين العشائر".

وعبّر الغبرة عن اعتقاده أن عمليات الاغتيال ينفذها "أشخاص معدودون يحاولون تخريب المنطقة، ونحن نعتقد أن هناك دول داعمة لهذه الخلايا الإرهابية".

بدوره، أشار وجيه عشيرة الشعيطات، عمر عبد الرزاق البحر، إلى "وجود حكومات مجاورة لديها أهداف بزعزعة أمن المنطقة واستمرار هذه الاغتيالات التي باتت تستهدف ارواح الأبرياء لخلق الفتنة العشائرية".

وفي سياق متصل، أكد وجيه عشيرة البغول عبد الوهاب الحمود، أن الاغتيالات " ضد الإدارة الذاتية واستقرار المنطقة".

وأضاف الحمود "نحن العشائر مع الشعب معًا يدًا بيد نحطم هذه المخططات".

ورفض وجية عشيرة الصايل حمادة عبد العزيز هذه العمليات، وقال "إننا غير راضين عن الاغتيالات التي تحصل في دير الزور، وبالأخص في الخط الشرقي لزعزعة الأمن".

(م)

ANHA