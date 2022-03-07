وجهاء عشائر عربية: ترسيخ الحماية الذاتية كفيل بحماية المنطقة من كل التهديدات

تعتبر الحماية الذاتية من أولويات الوجود للأفراد والسبيل الوحيد لحماية المجتمعات والشعوب ضد أي محاولة أو فتنة داخلية أو اعتداء خارجي؛ والحماية الذاتية هي الآن أهم ما يحتاجه مجتمع شمال وشرق سوريا في المرحلة الراهنة للحفاظ على ثقافته وأرضه ومكتسباته ضد سياسات الإبادة، وسط تصارع القوى المهيمنة على النفوذ الاستراتيجي والميداني في المنطقة.

في هذا السياق، تحدث لوكالتنا وجيه عشيرة الناصر في الطبقة، حسن الخمري، عن أهمية الحماية الذاتية وسط تسارع الأحداث والسياسات الدولية والإقليمية في المنطقة.

وقال: "من خلال ما نشاهده في أيامنا الراهنة من صراعات وحروب بين القوى المهيمنة لتوسيع النفوذ والسيطرة على العديد من الدول الأخرى، يتوجب علينا في مناطق الأمة الديمقراطية تعزيز مفهوم الحماية الذاتية وتطبيقه على أرض الواقع بشكله صحيح، من أجل أن يكون هناك درع حصين وخط دفاع أول عن شعوب ومكتسبات المنطقة برمتها، من أي تهديد يستهدف أمنها واستقرارها".

حسن الخمري أشار خلال حديثه إلى أن "مناطقنا تشهد حالة من الاستقرار النسبي لولا هجمات الاحتلال التركي المستمرة، وكان الفضل في هذا الاستقرار تطبيق مبادئ الأمة الديمقراطية في المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا".

'على جميع أبناء مناطقنا تعزيز الحماية الذاتية '

ويرى الخمري أنه "ينبغي على جميع أبناء مناطقنا تعزيز الحماية الذاتية كونها أحد أعمدة نجاح مشروع الأمة الديمقراطية".

مؤكداً أن ثقافة الحماية الذاتية والجوهرية بين صفوف الشعب هي مسألة هامة جداً ومطلوبة في هذه المرحلة التي يعيش فيها العالم حالة عدم الاستقرار، وهي يد العون للقوات العسكرية لصد كل التهديدات التي تحدق بأرضنا، لذلك يقع على عاتق الجميع تكثيف الجهود لنشر هذه الثقافة بين كافة الأهالي.

في ختام حديثه شدد حسن الخمري "إننا شيوخ ووجهاء العشائر العربية نهيب بشعبنا وعلى وجه الخصوص الفئة الشابة أن يكونوا على أُهبّة الاستعداد دوماً لمواجهة كل المخططات التي تواجه أرضنا وشعبنا من خلال تكاتف جميع المكونات ووقوفها إلى جانب القوات العسكرية، وعلينا ترسيخ مبدأ الحماية الذاتية والاعتماد على أنفسنا للحفاظ على مكتسباتنا التي تحققت بفضل تضحيات شهدائنا".

في السياق، يرى وجيه عشيرة الوهب في الطبقة، جمال النحيطر، أن "مفهوم الحماية الذاتية هو مفهوم ينبع من جوهر الإنسان، لذلك يجب تفعيل هذا المفهوم القيّم وتطبيقه على أرض الواقع لأنه أسمى بنود ومبادئ الأمة الديمقراطية التي تحفظ للشعوب كرامتها وحريتها".

وأوضح جمال النحيطر، أن الحماية الذاتية تلعب دوراً فاعلاً في تأمين استقرار المنطقة، وتقويض جميع المحاولات الخارجية من زرع للفتن بين مكونات الشعب أو الهجمات العسكرية.

في ختام حديثه، شدد النحيطر على ضرورة التمسك بمفهوم الحماية الذاتية والتسلح به؛ لأنه بداية الطريق نحو بناء مجتمع ديمقراطي حر يسوده الأمن والاستقرار.

(خ)

ANHA