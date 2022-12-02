وجهاء عشائر عربية: مشروع تركيا الإرهابي لا يستثني أحداً

تستمر ردود الفعل الغاضبة من شعوب شمال وشرق سوريا، حيال التهديدات التركية المستمرة وهجماته على مناطق شمال وشرق سوريا.

حيث استنكر وجهاء عشائر عربية في ناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة، هجمات الاحتلال التركي.

وجيه عشيرة الملحم، ميزر السلطان حيث قال:" أن أردوغان من خلال هجماته الأخيرة على المنطقة أراد تصدير أزمته الداخلية إلى الخارج، وقام باستهداف المدنيين والبنى التحتية في محاولة منها لإضعاف شعوب المنطقة وقوات سوريا الديمقراطية، إلا إن محاولاتهم باءت بالفشل فقوات سوريا الديمقراطية هو الممثل الشرعي الوحيد لكافة أبناء شمال وشرق سوريا".

مؤكدا أن :"العشائر العربية متضامنة وتقف صفا واحدا مع قوات سوريا الديمقراطية، وفي خندق واحد للدفاع عن الأرض".

أما وجيه عشيرة الفاضل، مناف الرجا استنكر هجمات الاحتلال التركي على المنطقة وأكد قائلا:" الاستهدافات كانت موجهة بشكل مباشر للمدنيين إلا أننا أقوياء وإرادتنا حرة ولن نتخلى عن مشروعنا الديمقراطي، وشعارنا الوحيد هو النصر ولن نسمح لتركيا أن تتجاوز حرمة أرضنا".

'التحالف الدولي لن يحمي أراضينا'

واستنكر وجيه عشيرة المحاسن سليمان الدرويش تواطؤ القوى الدولية، وقال:" التحالف الدولي لن يحمي أراضينا بل قدم إلى المنطقة لتحقيق أهدافه".

وأكد أن:" الضامن الوحيد لتحقيق النصر هو مساندة بعضنا البعض عشائر ومكونات أخرى والالتفاف حول قواتنا العسكرية لصد اي هجمة محتملة في الأيام القادمة".

وأضاف قائلا:" تركيا لا تميز العربي عن الكردي أو المسيحي عن السرياني، مشروعها الارهابي لا يستثني أحد".

كما أدان درويش موقف حكومة دمشق، وقال:" على حكومة دمشق اتخاذ موقف حاسم، ويجب ألا تكتفي بالبيانات والتصريحات التي لا تكفي لحماية المواطنين وحرمة سوريا ".

(م ح)

ANHA