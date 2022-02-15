وجهاء عشائر عربية: أوجلان رمز للسلام والحرية والديمقراطية وتآخي الشعوب

يصادف الـ 15 من الشهر الجاري شباط/فبراير الذكرى السنوية الـ 23 للمؤامرة الدولية التي استهدفت القائد أوجلان والتي أدت إلى اعتقاله، إلا أن فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان تمخض عنها نموذج للتعايش المشترك بين مكونات شمال وشرق سوريا.

هذا ما أكده وجهاء وشيوخ عشائر عربية في شمال وشرق سوريا، حيث يقول عن أفكاره، أحد شيوخ عشيرة بكارة الجبل، عبد الرحمن العبد: "نحن معجبون بفكر القائد أوجلان وفلسفته التي تدعو إلى حرية الشعوب وتقف مع نضالها، وإن أفكاره تدعو إلى الحرية والديمقراطية، والسلام"، مديناً المؤامرة التي حيكت ضده.

يرى شيخ عشيرة بكارة الجبل القائد أوجلان رمزاً للسلام والحرية، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة التحرك للإفراج عنه، متمنياً أن ينتشر فكره ويطبق في أنحاء العالم.

فيما يرى أحد وجهاء عشيرة السادة، الشيخ محمد البكر أن أفكار القائد خدمة للإنسانية، قائلاً: "نحن لا نرى في فكر القائد أوجلان إلا الإنسانية والدعوة إلى السلام وتآخي الشعوب، كما هو الحال بين أهالي شمال وشرق سوريا الذين باتوا نموذجاً في التعايش المشترك ووحدة المكونات".

أشار البكر "بأفكار القائد أوجلان تختلف شمال وشرق سوريا اليوم عن باقي المناطق السورية الأخرى، كونها تماشت مع أفكاره الداعية إلى أخوة الشعوب، وزيادة الروابط بين مكونات المنطقة".

أكد الشيخ محمد البكر "أن عشائر شمال وشرق سوريا لا ترى في شخصية عبد الله أوجلان إلا قائداً ديمقراطياً داعياً إلى السلام، ونحترم أفكاره كما أن هذا القائد يجب أن يكون بين شعبه، ونحن وجهاء العشائر نفدي هكذا قائد بأرواحنا وأولادنا".

في السياق اتفق وجيه عشيرة العبيدات، خلف إبراهيم النهر، مع سابقيه في اختلاف رؤية العشائر العربية في شمال وشرق سوريا للقائد أوجلان، وما تروج له دولة الاحتلال التركي والدول المتآمرة ضده، وقال: "عبد الله أوجلان قائد للسلام وهو صاحب فكرة أخوة الشعوب التي نعيشها اليوم دون تفرقة".

ونوه خلف النهر إلى أنه "بفضل القائد أوجلان تكاتفت وتراصت شعوب شمال وشرق سوريا، لذا يتطلب منا الوقوف وقفة واحدة، لمطالبة المجتمع الدولي بضرورة الإفراج عنه، وقال: "عليهم أن يعلموا جيداً، بالرغم من أن القائد خلف القضبان إلا أن أفكاره مازالت تنتشر".

(أم)

ANHA