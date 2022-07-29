وجهاء عشائر عربية يؤكدون أن تنظيم المجتمع على أسس حرب الشعب الثورية سيردع تركيا

تتعرض شمال وشرق سوريا لهجمات مستمرة، عبر قصف بري وجوي عبر المسيرات أخرها استهداف 3 قياديات في وحدات حماية المرأة في الـ 22 من تموز/يوليو الجاري.

في الـ 24 و25 و26 من تموز الجاري استهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ناحيتي "زركان، وتل تمر" التابعتين لمقاطعة الحسكة، مما أدى لخسائر بشرية وأضرار مادية كبير في منازل وممتلكات الأهالي.

استهدف القصف 31 قرية وتجمّع سكني ومنشأة حيوية، بالإضافة إلى محيط القاعدة الروسية، بـ 458 قذيفة صاروخية، أسفرت عن استشهاد مواطن وإصابة 9 آخرين، بينهم امرأتان وطفلان، وعن مقتل عنصر من قوات حكومة دمشق وإصابة 3 مقاتلين آشوريين، وأضرار في منازل وممتلكات المواطنين.

في مواجهة هذه الوحشية أكد وجهاء العشائر العربية في مدينة الحسكة أن لا خيار أمام شعوب شمال وشرق سوريا سوى المقاومة والصمود، ورص الصفوف والوقوف في خندق واحد مع أبنائهم المقاتلين في قوات سوريا الديمقراطية، والرد على الاستهداف بتنظيم الصفوف.

يؤكد شيخ عشيرة البومسلم العابد في قبيلة البكارة، عواد العقلة، أن دولة الاحتلال التركي تعادي الشعب السوري، وتعمد عبر استهداف الأراضي السورية لإطالة أمد الأزمة السورية، وأنها تتبع سياسات لا إنسانية ولاأخلاقية تجاه شعوب شمال وشرق سوريا بشكل خاص، عبر تهديداتها وهجماتها المستمرة واستهدافها للمواطنين.

وأشار العقلة لهدف دولة الاحتلال التركي من تصعيدها الأخير، قائلا: "تريد تركيا احتلال المزيد من الأراضي السورية، وإحداث التغيير الديمغرافي فيها كباقي المناطق التي احتلتها سابقاً، وتسعى لتشتيت وتفتيت الشعب السوري عامةً مستغلة الأزمة السورية، لتصبح المنطقة فريسة سهلة لاحتلالها".

هجوم على جميع المكونات

ويتفق وجيه عشيرة الفاضل في الشدادي جنوبي مقاطعة الحسكة مناف الرجا مع، شيخ عشيرة البو مسلم، أن دولة الاحتلال التركي تحاول توسيع مشروعها الاستعماري، عبر ما تقوم به من جرائم إبادة بحق شعوب المنطقة أجمع، وقال: "هذا المشروع الإرهابي لا يستثني أحد، ولا يميز العربي عن الكردي أو المسيحي عن السرياني".

وفي ظل تصاعد التهديدات والهجمات، أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن حالة طوارئ، رافقها استنفار كبير لقوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي، وتحرك لمؤسسات المجتمع المدني، لحماية المنطقة من أية هجمات احتلال جديدة.

وللرد على ما تتعرض له شمال وشرق سوريا، يرى العقلة أن المرحلة تتطلب رص الصفوف، ووقوف الجميع إلى جانب أبنائهم المقاتلين في قوات سوريا الديمقراطية ضمن خنادق القتال ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، داعين الجميع لتحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن الوطن، وقال: "لحماية كرامتنا واراضينا علينا الوقوف مع أبنائنا في خطوط الجبهات الأمامية للتصدي لكافة الهجمات التي تطال مناطقنا".

ويؤيد وجيه قبيلة الشرابيين في مدينة الحسكة محمد عبيد، إعلان الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حالة الطوارئ، لمجابهة الهجمات، مؤكداً أن تنظيم الجميع وفق أسس حرب الشعب الثورية، وتكاتف الجميع في هذه المرحلة، سيكون الدرع الواقي للمنطقة.

ودعا عبيد "جميع العشائر والمكونات في شمال وشرق سوريا، الاستعداد وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح السياسية والشخصية، لردع دولة الاحتلال التركي عن هجماتها التي تطال المنطقة، وتسخير كافة الإمكانيات للوقوف إلى جانب مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، وقال: "نحن شيباً وشباباً وكباراً وصغارً سنقف إلى جانب قواتنا في كافة المحن".

ويؤكد وجيه عشيرة الفاضل في الشدادي، مناف الرجا، تكاتفها ومساندتها لقواتهم العسكرية "قوات سوريا الديمقراطية بالقول "نحن عشائر المنطقة الجنوبية نلتف حول قواتنا العسكرية قوات سوريا الديمقراطية والتي تشكلت من كافة المكونات وهدفها الدفاع عن الارض والعرض، نعلن التفافنا حولها والوقوف بجانبها على خطوط الجبهات الأمامية، من أجل الحفاظ على مكتسبات ثورتنا واسترجاع اراضينا التي احتلتها تركيا بمساندة ارهابيي داعش والنصرة والجيش الوطني".

(كروب/أ م)

ANHA