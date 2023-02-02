وجهاء عشائر عربية يطالبون حكومة دمشق بالتحاور مع السوريين عوضاً عن المحتلين

ترفض مختلف الشرائح السياسية والاجتماعية في شمال وشرق سوريا التقارب الذي تقوده روسيا بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق على حساب الأراضي السورية والشعب السوري.

فيما دعا شيوخ ووجهاء العشائر العربية حكومة دمشق لحماية الهوية الوطنية السورية عبر إجراء حوار جدي مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

في هذا السياق، أشار أحد وجهاء عشيرة البو غالب من قبيلة الشرابين، فرج إبراهيم ملا حسن، إلى أن القوى الدولية والإقليمية تبحث عن مصالحها فقط ولا تهتم بمصالح السوريين، وأكد أن "الشعب السوري أدرى بمصالحه ويعلم كيف يحل مشاكله بنفسه".

وانتقد فرج ملا حسن لقاء حكومة دمشق مع دولة الاحتلال التركي، وأضاف "هم من أسهموا بتدمير سوريا وقتل وتهجير الملايين من السوريين واحتلوا أراضينا".

وأكد أن الحل الأمثل للأزمة السورية يكمن في جلوس السوريين على طاولة واحدة ومناقشة مشاكلهم بأنفسهم.

هذا وتصرح الإدارة الذاتية دائماً بأنها منفتحة على الحوار وتؤمن بالحل السياسي للأزمة السورية.

واتفق وجيه عشيرة بني سبعة، عبد الله أحمد الكطمير، مع وجيه عشيرة البو غالب، ونوه أن،" تركيا تريد من هذا التقارب

وطالب عبد الله أحمد الكطمير حكومة دمشق بالتحاور مع السوريين عوضاً عن محتل الأراضي السورية. مشدداً على ضرورة تصعيد النضال عبر تلاحم وتكاتف المكونات لتطوير الإدارة للتصدي لجميع السياسات التي تحاك ضد الشعوب.

من جهته، قال أحد وجهاء عشيرة البوعاصي، محمد مصلح اليوسف، إن "الاحتلال التركي مستعد لتقديم كافة التنازلات لروسيا ودمشق كي تأخذ الضوء الأخضر لتدمير مشروع الإدارة الذاتية".

وطالب بـ "إجراء حوار جدي بين الأطراف السورية والاتحاد لمواجهة المؤامرات والسياسات الهادفة لاستعمار واحتلال سوريا".

(ك)

ANHA