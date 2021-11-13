وجهاء عشائر عربية ينتقدون صمت الجامعة العربية عن الهجمات التركية على الأراضي السورية

هذا وأدلى أهالي ووجهاء عشائر ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، ببيان، إلى الرأي العام، قرئ أمام مجلس الناحية من قبل وجيه عشيرة الشمر في تل حميس، أحمد الشطي الذي شجب في مستهل البيان هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

وقال البيان: "إنهم يحتكمون إلى قوة السلاح ونحن نحتكم إلى قوة الشعب وتلاحمه، واستعصمنا بالعروة الوثقى، فيا شعبنا على امتداد الخريطة، أنتم الحكم والفيصل وتلاحمكم واتحادكم وإجماعكم كفيل بتحطيم أسطورة الطغاة، فمياه البحار لا تستطيع إغراق سفينة إلا إذا تسرب المياه إليها، فلا تكونوا طعاماً سهلاً للذئاب الأنسية والسلطات الهمجية ".

ودعا البيان إلى توخي الحذر من سياسات الاحتلال التركي في المنطقة "لقد عانينا من تمزيق في الخريطة وقضم لأراضينا ومناطقنا واحدة تلو الأخرى من قبل المستعمر التركي، بالأمس ذهبت عفرين وسري كانيه/ رأس العين، واليوم قد تطاولت أعناقهم إلى ما هو أبعد وأعمق. إنهم لا يستعمرون الأراضي فقط، بل يستعمرون العقول ويهددون التجربة الديمقراطية ".

وأكد البيان "أنهم سيدافعون عن أرضهم إذا تعرضت لأي هجوم، وانتقدوا عدم توضيح الدول لموقفها تجاه التهديدات التي يطلقها زعيم حزب العدالة والتنمية أردوغان على شمال وشرق سوريا" متسائلاً "أين جامعة الدول العربية من تشريد الأطفال وترويعهم وتهجير الشيوخ والأطفال عن أراضيهم ".

(آ)

ANHA