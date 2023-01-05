أطلقت قوات سوريا الديمقراطية في 29 كانون الأول الفائت، عملية "صاعقة الجزيرة" في ريفي مقاطعة الحسكة وقامشلو؛ لملاحقة خلايا مرتزقة داعش، وذلك بمشاركة قوى الأمن الداخلي.

واستهدفت عملية "صاعقة الجزيرة" منطقتي الهول وتل حميس في ريفي الحسكة وقامشلو، وذلك وسط تصاعد خلايا مرتزقة داعش بالتوازي مع هجمات جيش الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

ولاقت عملية "صاعقة الجزيرة" التي أطلقتها قسد، ترحيباً كبيراً من قبل سكان المنطقة.

في هذا الصدد، أشار وجيه عشيرة الجبور، أسعد الظاهر الملحم، في ناحية الهول "نرى أن للعملية التي أطلقتها قسد تأثير إيجابي، فهي تهدف إلى حماية المنطقة، وبسط الأمان والاستقرار فيها".

مشدداً "إننا ندعم مثل هذه الحملات التي تهدف إلى القضاء على رجس "الإرهاب"، وعلى كل شخص تسوّل له نفسه زعزعة أمن واستقرار المنطقة".

مضيفاً "نحن، وجهاء العشائر، نساند هذه العملية وندعمها، كوننا نعلم مدى أهميتها للحفاظ على أمن المنطقة".

داعين شعب المنطقة إلى التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمنية "لكشف مواقع المجموعات الإرهابية وكل شخص يتعامل مع مرتزقة داعش وغيرهم، وعدم التستر عليهم".

فيما أكد وجيه عشيرة السَادة الطفيحيين في ناحية الهول، محمد العلي، دعم العشائر لقوات سوريا الديمقراطية والقوى الأمنية "نقف قلباً وقالباً مع قوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمنية، وندعم جميع حملاتها التي تستهدف "الإرهاب" وخلاياه".

وأبدى العلي شكره لقوات سوريا الديمقراطية "ما نتمناه هو استمرار هذه الحملات، ليس فقط في الهول وتل حميس".

موجهاً رسالته إلى أهل المنطقة "بضرورة التعاون مع القوات الأمنية والعسكرية والإبلاغ عن كل مشتبه به ومن يتعاون مع "الإرهاب" ويدعمه".

(م ح)

ANHA