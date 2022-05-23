وجهاء عشائر عربية وكردية: يجب أن نعمل كل ما في وسعنا لإنجاح المشروع الديمقراطي

يعتبر الدفاع الذاتي من أفضل السبل للعيش بأمن وأمان، ومنطقة شمال وشرق سوريا من المناطق التي تسلحت بالدفاع الذاتي وإرادة أبنائها للدفاع عنها ضد المخاطر الخارجية والتهديدات التي تواجهها.

وحول أهمية الدفاع الذاتي، التقت وكالتنا وجهاء عشائر عربية وكردية في المنطقة، الذين دعوا أبنائها إلى الدفاع عنها والحفاظ على أمنها واستقرارها.

الشيخ عبد الرحمن جدوع النعيمي، أحد وجهاء العشائر العربية في مدينة الطبقة، حث أبناء العشائر والمكونات في شمال وشرق سوريا على ضرورة الالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية للدفاع عن المنطقة "لتنعم بالأمن والاستقرار؛ لأن ذلك يعطيهم دافعاً معنوياً أكثر بدفاعهم عن المنطقة والتصدي لهجمات دولة الاحتلال التركي".

وعن الحرب الخاصة التي تتعرض لها المنطقة قال عبد الرحمن النعيمي: "نحن محارَبون بكافة أنواع الحروب من قبل الاحتلال التركي ذي العقلية العثمانية، وطمعه بخيرات شمال وشرق سوريا، واعتباره التجربة الديمقراطية التي تعيشها المنطقة العدو الأول لسياساته الاستبدادية".

وطالب النعيمي شعب المنطقة بكافة مكوناته بدعم مشروع الأمة الديمقراطية بكل السبل "لأنه بفضل هذا المشروع ينعم بالسلم ويعيش بأمان".

'شعبنا لم يعد الشعب الذي ينخدع بحيل الأعداء'

أما وجيه عشيرة الكيتكان أحد العشائر الكردية في مدينة كوباني، عزت أوسكلي، وعضو لجنة المصالحة في إقليم الفرات قال: إن "المنطقة تعيش في أوج ربيعها، لكنها معرضة للخطر من قبل الدول الساعية إلى إفشال المشروع الديمقراطي للمنطقة، لذا يجب علينا التسلح بالحكمة والإرادة لمواجهة هذه المخاطر، وأفضل السبل لإفشال المخططات الخارجية هي الدفاع الذاتي".

وأضاف: "شعبنا لم يعد الشعب الذي ينخدع بحيل الأعداء، وما نعيشه اليوم من استقرار رغم الحصار، خير دليل على ذلك".

وتابع أوسكلي: "ليس بالضرورة أن يحمل كلنا السلاح، بل على كل واحد منا الدفاع حسب قدراته للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، فعلى حسابنا تلتقي مصالح جميع الدول والأعداء يصبحون أصدقاء، وعلينا الحذر مما يحاك ضدنا من مؤامرات".

واختتم أوسكلي حديثه قائلاً: "لنكون لائقين بمشروع الإدارة الذاتية، يجب أن نعمل كل ما في وسعنا لإنجاح هذا المشروع الديمقراطي".

(ن ك/ د)

ANHA